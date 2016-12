Diego Maradona confirmó que viajará a La Habana desde Zagreb

Diego Maradona despidió con profundo dolor al líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, al que definió como "un segundo padre" por la relación personal que los unía, y confirmó que viajará a La Habana desde Zagreb (Croacia), donde presencia la final de la Copa Davis, para dar su presente en el funeral.

El astro argentino reconoció que estalló "en un llanto infernal" cuando le dieron la noticia y se estremeció al recordar "la emoción que se siente al estar frente a una leyenda como fue Fidel".

Con sensibilidad, Diego evocó que lo vio por última vez hace tres años y que entonces el ex presidente cubano le preguntó: "¿me venís a despedir?. Me explotaron los ojos de lágrimas, yo no lo iba a despedir para nada, lo iba a ver y lo noté frágil. Nos quedamos hablando durante una hora, él estaba normal pero por momentos se perdía y tenía una mujer que lo ayudaba a recordar algunas cosas".

"Fue como uno segundo padre para mí, le debo muchas cosas. Me aconsejaba mucho, me hablaba de mi enfermedad, me decía que no fuera tonto, estaba siempre pendiente de lo que hacía y cada vez que necesitaba algo era el primero en llamarme", agradeció Maradona, que fortaleció su relación con el líder cubano durante su establecimiento en La Habana desde febrero de 2000 hasta marzo de 2004 para recuperarse de un problema de adicción.

"Tuve una relación con Fidel que no sé si muchos deportistas cubanos la tuvieron. Lo llevaré siempre en mi corazón y en la piel, porque lo tengo tatuado (en su pierna izquierda)", reafirmó en diálogo con los medios argentinos en Croacia.

Diego, que asistió hoy al Zagreb Arena con un brazalete negro en señal de luto, confirmó que se quedará en Croacia hasta mañana para ver la final de la Davis y luego tomará "el primer avión hacia Cuba para despedir a un amigo".

En términos políticos, Maradona definió a Castro como "el único Comandante" y no dudó en que "desde el cielo seguirá guiando a los pueblos junto al 'Che' (Ernesto Guevara) y (Hugo) Chávez".

"Hoy vivimos un momento en el que cualquier político se vende por un par de zapatillas por eso es más terrible esta pérdida. Fidel siempre peleó por lo que pensaba, por sus ideales... Nunca compró votos, puso la cara y tuvo una enorme sensibilidad para con su pueblo y para con todos", distinguió.

Consultado por la conflictiva relación del político con los Estados Unidos, Diego comentó que Fidel "respetaba a los americanos pero estaba enojado porque sentía que no le daban la participación que quería dentro de la ONU".

"Tenía los huevos bien puestos para criticarlos y se anticipaba a todos porque se las sabía todas. Una vez le mostré una foto de (Bill) Clinton y le dije: 'éste es terrible' y me contestó: 'quedate tranquilo Diego que el que viene (George W. Bush) es peor".

Finalmente, Maradona le exigió respeto a los anticastristas durante el duelo por la pérdida del líder cubano y les advirtió que "festejar una muerte es muy doloroso y penoso, da casi asco".

Fidel Castro murió este viernes por noche a las 10.29 en La Habana a los 90 años, confirmó su hermano Raúl Castro, actual presidente del país insular, mediante un comunicado oficial de gobierno.

El Comandante tomó el poder en Cuba en 1959 cuando derrocó junto a un grupo de guerrillero al dictador Fulgencio Batista y se mantuvo en el gobierno de un régimen socialista hasta 2006 cuando cedió el mando a su hermano por problemas de salud.