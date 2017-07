Dos muertos: fueron asesinadas en un tiroteo en una discoteca de Alemania

Un iraquí de 34 años fue el autor del tiroteo ocurrido en una discoteca del sur de Alemania, con un saldo de dos muertos y tres heridos. Por el momento, se descarta un trasfondo terrorista en el ataque.



Entre los dos muertos se encuentra el propio agresor, que murió por disparos de la policía, mientras que otras tres personas sufrieron heridas de gravedad.



Según explicó al canal informativo de televisión NTV el portavoz de la Policía Fritz Bezikofer, el autor del tiroteo no es un refugiado, sino un ciudadano de origen iraquí establecido en Constanza (sur de Alemania), la ciudad donde está la discoteca.



Las circunstancias que precedieron a su ataque hacen pensar que no hay un trasfondo terrorista, sino que podría tratarse de un conflicto privado.



Sí reveló, sin embargo, que el ataque no se produjo con una pistola, sino con un arma de largo calibre, aunque sin precisar si se trataba de una automática, como afirman algunos testigos presenciales citados por ese canal.



El iraquí tenía antecedentes por distintos delitos comunes relacionados con las drogas y llevaba 15 años en Constanza, según el diario local "Südkurier".



Según testigos presenciales, el agresor irrumpió en la discoteca "Grey Club" poco antes de las 2.30, y abrió fuego indiscriminadamente, para abandonar el lugar poco después.



El local se encuentra en una zona industrial de Constanza, donde hay otras discotecas, y había sido recientemente renovado.



Trató de huir, pero ya en la calle se produjo un tiroteo entre el agresor y fuerzas policiales desplazadas a la zona, de resultas del cuál sufrió heridas graves y murió poco después en un hospital.