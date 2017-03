Dujovne: "El consumo se va a reactivar a partir de mayo o junio"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne afirmó que "el consumo se va a reactivar a partir de mayo o junio" del 2017 "una vez que se cierren las negociaciones paritarias".



"Tenemos que reconocer que el consumo viene mas lento de lo que nos gustaría", señaló el ministro y agregó que "la economía se empieza a mover liderada por la inversión y las exportaciones".



No obstante advirtió que "una vez que se cierren las negociaciones paritarias el consumo se va a ir acomodando".



"El nuevo esquema económico empieza a reaccionar, como producto de las políticas implementadas durante el año pasado, como la unificación del tipo de cambio", sostuvo Dujovne en la noche del lunes, en el programa conducido por Joaquín Morales Solá en TN.



"Es distinto tener una recuperación en donde las exportaciones y la inversión juegan un rol importante a una reactivación de la economía a través de activar momentáneamente el consumo", expresó el responsable del ministerio de Hacienda, diferenciándose del Gobierno anterior.



"Es una recuperación basada en una política económica consistente en la cual no estamos hipotecando el futuro de los argentinos", agregó.



"Desmiento que haya una avalancha importadora", declaró el ministro y señaló que "Argentina es el país de Latinoamérica con un menor porcentaje de importaciones en relación a su Producto Bruto Interno (PBI)".



"Nuestras importaciones en relación a nuestro PBI es de 14%, en Brasil es de 22%, mientras que en la mayoría de los países latinoamericanos es cerca de 30%", añadió.



A su vez, explicó que "las importaciones que utiliza Argentina son principalmente para la producción", a la vez que remarcó que "el Gobierno anterior sobreprotegió la economía" en esta materia.



"En el mediano y largo plazo vamos a tener una economía integrada al mundo" expresó Dujovne.



Al referirse a los indicadores económicos, destacó que ""son notablemente mejores a los que teníamos hace un año", dado que "en el cuarto trimestre del 2016 la economía tuvo un crecimiento interesante respecto al tercer trimestre de ese año", argumentó.



A su vez, sostuvo que al observar los números en los dos primeros meses del año y al analizar las proyecciones de marzo "en el primer trimestre se repite el crecimiento".



"En octubre vamos a tener, no solo las inversiones y exportaciones creciendo en buen ritmo, sino también se va a reactivar el consumo", enfatizó el ministro.



"Tenemos que atrevernos a pensar en grande, en una Argentina mas moderna y prospera", concluyó.