Dujovne: "Los que están esperando que el día después de las elecciones haya sorpresas, no las van a tener"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ratificó el plan económico del Gobierno al asegurar que "no habrá sorpresas" después de las elecciones legislativas de octubre próximo, y anticipó que el Poder Ejecutivo enviará el año próximo al Congreso un proyecto de reforma tributaria.



"Una de las características de este Gobierno es que la política económica es la misma en los años electorales que en los que no lo son. Los que están esperando que el día después haya sorpresas, no las van a tener", afirmó Dujovne en una entrevista publicada hoy por el diario El Cronista.



El ministro subrayó que el Gobienro tiene "una meta del 3,2% de déficit para el 2018 y la vamos a cumplir", y precisó que eso se logrará "trabajando como lo venimos haciendo, por un lado reduciendo los subsidios a la electricidad, el gas y el agua".



"Heredamos un déficit muy grande y una presión tributaria altísima, entonces tenemos que ir administrando nuestros múltiples objetivos, en los que tenemos en claro que el gasto público no puede subir. Y eso está ocurriendo", remarcó.



El ministro puntualizó también que "en 2016, el gasto medido en términos reales no creció y este año va a estar mostrando una caída cerca a 3%", y añadió que "en términos del PBI va a estar bajando cerca de 2 puntos porcentuales, del 43% a 41%".



"Cuando decimos que vamos bajando el déficit, el peso de los impuestos en relación al producto, no es promesa al futuro, es algo que vamos haciendo", indicó Dujovne, quien precisó: "Bajamos fuerte la presión tributaria en 2016, y este año estamos bajando fuerte el peso del gasto público en relación al producto".



De todos modos, el titular del Palacio de Hacienda puso de relieve que "no hay atajos y no podemos hacer magia".



Por otro lado, señaló que "el crecimiento de la economía nos provee de recursos adicionales, porque la recaudación tiene elasticidad de un punto por encima del crecimiento económico", y destacó que "además, está la austeridad en el gasto, que va a bajar 3%, porque somos rigurosos con el gasto".



"Me desvela ir a un sistema tributario mejor. Argentina tiene un sistema tributario malísimo donde hemos estado subiendo la carga tributaria de manera irracional en los últimos años", sostuvo y puntualizó que está "terminando nuestra propuesta de reforma del Ministerio de Hacienda. Ahora empieza un trabajo de discusión con el resto del Gobierno".



El ministro indicó luego que el Poder Ejecutivo se propone "llevar la reforma ya al Congreso", aunque admitió que "siendo realista y teniendo elecciones en octubre, sé que es imposible en este contexto".

En razón de ello, "por más que me desvele, no hay otro camino que esperar a que baje la espuma electoral para avanzar en esta cuestión. Y en 2018, enviaremos el proyecto de reforma tributaria", aseguró Dujovne.



Si bien no anticipó los detalles del proyecto de reforma impositiva, el ministro precisó que el objetivo es ir hacia "un sistema tributario más simple, más neutral, con menos distorsiones y más equitativo".

"Con menos exenciones, que están en todos los impuestos, y alícuotas más bajas, para ampliar el universo de los que pagan y a la vez achicar la evasión, la informalidad", precisó el ministro.



También aseguró que no tiene "dudas que va a crecer la inversión y la economía en general", y puso de relieve que la Argentina está "en un proceso de recuperación económica, donde gradualmente crecemos a tasas cada vez más altas y entrando en un circulo virtuoso que permita ingresar en un crecimiento de la economía, el empleo y reducción de la pobreza".