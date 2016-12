Echaron a un hijo de Luis D´Elía de la ANSES

La ANSES echó a Facundo D Elía, hijo del dirigente kirchnerista Luis D´Elía, tras acreditar que ingresó de manera irregular al organismo en marzo de 2008, según trascendió este lunes.



El hombre, de 31 años, fue notificado hoy a través de una resolución, con fecha del 12 de octubre pasado, e inmediatamente dejó de ser el encargado de la oficina de la localidad fueguina de Tolhuin. Según trascendió, Facundo D´Elía desconoció la notificación de la ANSES y se negó a dejar su puesto de trabajo.



De acuerdo al organismo, D´Elía fue echado de la ANSES con "justa causa" debido a que no pudo acreditar haber terminado el secundario, un requisito para trabajar en esa dependencia estatal. "No hay aportado título secundario completo a su ingreso ni acreditó haber finalizado sus estudios a la fecha de emisión de la presente", señala la resolución oficial.



Además, en el documento que trascendió se indicó: "Surge de una certificación de estudios aportada por el agente que adeudaba materias de primer y segundo años (concluido en diciembre de 2006) y tercer año completo del ciclo Polimodal que se rigen en materia de estudios en la Provincia de Buenos Aires y el mismo fue extendido el 14 de octubre de 2010".



"Es decir que, al cabo de dos años y siete meses de haber ingresado al Organismo, no había concluido sus estudios secundarios", se indicó. De ese modo, la Dirección General de Prestaciones Descentralizadas de la ANSES indicó que "tras un pormenorizado análisis" del caso, se concluyó en que existe una infracción disciplinaria.



"Ha quedado debidamente acreditado que gestionaron su incorporación a ANSES a sabiendas que no cumplían con los requisitos legales para sus ingreso pues no se verificaba a su respecto el recaudo de contar, al menos, con título secundario completo", explicó.