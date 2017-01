Economistas indicaron que "estrato más alto vio crecer sus ingresos 6 por ciento por encima de la inflación"

Los economistas Alejandro Robba y Emiliano Colombo, de La Gran Makro, destacaron que el estrato social más alto vio crecer sus ingresos 6 por ciento por encima de la inflación, según los datos difundidos por el INDEC.



"A pesar del objetivo de pobreza cero, las personas que pertenecen al estrato más pobre del país (10% que menos ingresos perciben) vieron como sus ingresos cayeron 14% por debajo de la inflación", manifestaron.



Estimaron que "en tanto que el estrato de mayores ingresos (10 por ciento) vieron incrementados sus ingresos 6% por encima de la inflación".



"Estos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) surgen de la comparación de ingresos del segundo trimestre de 2016 contra el mismo período de 2015", explicaron.



Analizaron que "se amplió la brecha entre ricos y pobres" ya que "la diferencia de ingresos individuales entre el 10% de los que más perciben se elevó a 23,16 veces de la franja del 10% que menos ganan en el país, si comparamos el 2° trimestre de 2016 contra 2015".



"En el mismo período del año pasado, la diferencia era de 18,6 veces. La inflación, conjuntamente con medidas del gobierno como la baja en las retenciones a las exportaciones, elevación del mínimo no imponible de ganancias y la suba de la tasa de interés elevó un 53% los ingresos de las personas que más ganan en el país", advirtieron.



Los especialistas señalaron que "en tanto que el 10% que menos ganan sólo mejoraron un 23,3% sus ingresos" y "creció la pobreza en el tercer trimestre del año".



La diferencia entre los hogares más ricos y más pobres se amplió en el segundo trimestre del año. El 10% de los hogares que más ingresos perciben mejoraron un 50% sus ingresos totales respecto al mismo período del año anterior.



En tanto que el 10% de los hogares de menores ingresos solo incrementaron un 33%, en línea por ejemplo de los aumentos otorgados por ley relacionados a la Asignación Universal por Hijo (AUH).



Al tercer trimestre del año, el 40% de los hogares del país ganaban en promedio menos de 11.927 pesos al mes, inferior del valor promedio de la canasta básica total de 12.530 pesos que en promedio el INDEC establece como ingreso mínimo familiar para que un hogar no sea pobre. "Ello representó al 34,3% de las personas del país, cuando en el segundo trimestre del año el valor de la canasta básica total no la superaban el 33,5% de las personas", manifestaron.



Estos datos, según los autores del reporte "anticipan que la pobreza en el país se habría incrementado en el tercer trimestre al inferir los ingresos de los hogares con la canasta básica total del INDEC". "Las medidas del gobierno amplían aún más las diferencias económicas y sociales", concluyeron.