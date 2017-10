"A la recompensa la tiene uno en el alma. Si todos hiciéramos lo que corresponde seguramente tendríamos una sociedad mejor", aseguró Raúl Matiazzo (47), chofer de media distancia de la empresa Cata. Sin querer vanagloriarse y aún sorprendido por la repercusión de su accionar, que fue difundido por los mismos miembros de esa empresa de transporte, este mendocino que lleva más de 22 años detrás del volante accedió a contar cómo encontró, cuidó celosamente y devolvió una mochila con poco más de 70.000 pesos.





El episodio que lo involucra empezó mucho antes del hallazgo, y fue cuando arrancó el miércoles a las 19.30 con su recorrido habitual, desde la ciudad de Mendoza hasta Pareditas, en San Carlos. Ahí detectó puntualmente que uno de los pasajeros de nacionalidad boliviana que subieron y que debía bajar en Ugarteche presentaba indicios de ebriedad y por eso él lo tuvo identificado todo el trayecto. "Se me quedan grabadas las caras y por cómo lo vi me imaginé que se podía quedar dormido. Y eso pasó. Así que cuando en Ugarteche se bajaron todos y él no, fui a despertarlo, hasta lo ayudé a bajar y lo corrí de la calle porque me daba miedo cómo estaba y que lo pisaran", relató.





Lo que no sabía este mendocino es que ese mismo pasajero se había olvidado una mochila. "Fue una chica en realidad la que me acercó una mochilita de jean azul, antes de llegar a Tunuyán para avisarme que ese hombre al que había bajado se la había olvidado", contó.





Como a veces pasa, que muchos olvidan pertenencias, él la dejó a un costado y recién a la noche, cuando terminó el viaje y limpiaba el coche, quiso averiguar de quién era para devolverla. "La abrí un poco para ver si había documentos o algún celular, y vi mucha plata. Ahí nomás la cerré y me la dejé durmiendo al lado, porque me daba miedo que se la robaran, para avisar al otro día", detalló sobre lo que ocurrió esa noche, en la que durmió en San Carlos, como acostumbra, hasta empezar su primer recorrido a las 4.50 de día siguiente.





No por desconfianza de otros trabajadores, sino porque "el dinero es tentador", este padre de familia que vive en Godoy Cruz dice que no quiso dejar el bolso en alguna boletería y le avisó a su jefe que lo tenía. Este había justo tomado conocimiento por parte del dueño de la mochila de que se la había olvidado. "Yo se lo quería dar en la mano y en presencia de algún policía o de alguien para que contara el dinero, aunque ni sabía cuánto había, y que viera que no había sacado nada", agregó Matiazzo acerca del acuerdo al que llegaron con el dueño de la mochila, con el que se encontraría a las 15 en la terminal de ómnibus.





Pero el dueño de la mochila no asistió y como el chofer no quería volver con el dinero a su casa, decidió dárselo al personal de Recursos Humanos de la empresa para la que trabaja para que, en su presencia y con varios testigos más, contaran el dinero y lo dejaran registrado hasta que apareciera el dueño. "La cuenta dio como resultado $70.836,75". Raúl recuerda a la perfección la cifra porque a pesar de que no volvió a saber nada de su dueño, insiste en que él quería que no faltara ni una moneda.





Casado, músico y padre de 4 hijos adolescentes, entre ellos una joven que en diciembre cumple 15 años, este trabajador no supo nada más del dueño de la mochila, pero asegura no esperar reconocimiento. "La plata me hubiera servido para solucionar un montón de temas, o porque estamos tratando de festejarle el cumpleaños a mi hija y si me piden un peso de más hoy no lo tengo. Pero jamás se me ocurrió tocar la. Prefiero estar y vivir tranquilo", cerró.





