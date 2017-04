El conmovedor mensaje de la madre de Micaela García

"Vuela alto mi negra!! como siempre lo hiciste. Te prometo que lucharé por tus ideales, que todos te puedan ver. No me salen las palabras. Siempre estás en mi corazón. Agradezco y se que hice todo para hoy no sentirme arrepentida de haber dejado de hacer algo por vos. Vos me enseñaste a ser​ mamá. TKM, te amo. Hasta pronto mi negra!!!!!!"