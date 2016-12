El consumo de carne bajó un 7,8% en primeros nueve meses

El consumo de carne bajó 7,8% interanual en los primeros nueve meses del año y no llega a 55 kilos por habitante, mientras continúa la retención de vientres, ya que la faena retrocedió en septiembre.



Así lo indicó la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA) en su reporte de septiembre. El consumo interno absorbió 90,75% del total de la producción de carne, 1,76 millones de toneladas de res con hueso en nueve meses.



Al contrastar con el mismo lapso de 2015, se observó una caída de 7,8%, la cual explicó la totalidad de la retracción verificada en la producción total de carne vacuna que fue de 149.100 toneladas. El consumo per cápita de carne vacuna quedó en 54,8 kg anuales en enero-septiembre de 2016, lo que significó un retroceso de 8,7% interanual.



El promedio móvil de los últimos doce meses estuvo en 55,7 kilos por habitante, por año, en el noveno mes del año, lo que implicó una baja de 6,8% anual. Entre enero y septiembre de 2016 la producción de carne vacuna estuvo en 1,94 millones de toneladas, lo cual implicó una retracción de 6,3% anual.



La totalidad de la caída se explicó por el retroceso de la faena; en términos absolutos, la producción cárnica descendió en 130 mil toneladas con relación a enero-septiembre de 2015.



En el noveno mes del año la carne vacuna mostró un alza mucho más moderada que las carnes porcina y aviar: 1,2% mensual contra 6,5% y 3,3%, respectivamente.



Durante septiembre el precio de la carne porcina se encareció 5,3% con respecto a la carne vacuna y 3,1% en relación a la carne aviar.



Desde hace un año la carne vacuna fue la que más subió de precio (44,5%), seguida por la carne aviar (39,8%) y más lejos por la carne porcina (30,5%).



Al medirlo en dólares estadounidenses, el precio promedio por kilo vivo mostró una suba de 2% mensual, llegando a 1,723 dólares por kilo vivo. Respecto de la acentuada retención de vientres, la faena vacuna cayó 11,1% en un año por lo que el peso de los animales aumentaría fuertemente en el último tercio del año, según CICCRA.



En septiembre, la faena total volvió a ubicarse por debajo del millón de cabezas y, en consecuencia, la mejora registrada en agosto fue temporaria.



Se faenaron, en total, 948 mil cabezas de ganado vacuno, lo que significa una caída de 11,1% interanual: Puesto en términos absolutos, se faenaron 119.000 cabezas menos que en septiembre de 2015. Tal como había ocurrido hasta julio, la faena mensual de septiembre 2016 fue de las más bajas para el mes en la historia reciente (37 años), ocupando el puesto 29º.



La participación de las hembras en la faena total se mantuvo en 41,5%. Sin embargo, al igual que en los dos meses previos, la faena de hembras mostró una caída menor a la de los machos (-7,3% vs. -13,7% anual), "hecho este que nos hace presuponer que el peso de faena aumentará fuertemente en el último tercio del año", dijo el informe.