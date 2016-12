El Cotón Reveco peleará por el título Latino mosca vacante de la FIB

Raúl AdriazolaUna de las carreras más exitosas del boxeo de Mendoza pareció tambalear sobre el fin del año pasado. Hoy, casi un año después, Juan Carlos Reveco resurge de las derrotas que significaron la pérdida de su corona mundial frente al japonés Kazuto Oika, y se reinicia buscando de nuevo lo más alto a nivel ecuménico.El elegante estadio Malal Hue de Malargüe la pelea que sostendrá el Cotón este viernes tendrá un condimento especial. Es que la gestión del manager del mendocino tuvo frutos, y Reveco enfrentará a Diego Pichardo Liriano por el título Latino mosca vacante de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

"En esta entidad, que es muy estricta reglamentariamente, el Cotón tiene chances de ir por el título del mundo más rápido que en el Consejo, y eso lo favorece", explicó Osvaldo Rivero, manager del boxeador, apenas fue informado desde la convención anual de la entidad estadounidense de la homologación de la pelea por el cetro regional a realizarse el viernes en el estadio Malal Hue.

"De ganar Cotón el viernes, con una o dos peleas más podrá ir por la corona del mundo, que quedó vacante", tiró el empresario en diálogo con Ovación.



Reveco se encamina así a la recuperación de su título mundial mosca AMB, perdido en abril del año pasado frente a Kazuto Ioka en Japón, y que no pudo recuperarse el 31 de diciembre pasado en la revancha obligatoria sentenciada por la Asociación, tras el localista fallo del primer primer pleito.

"Ya estoy listo para esta pelea. Encontré nuevamente la motivación que debe tener una boxeador, y quiero volver a ser campeón mundial. Me ayuda muchísimo que esta pelea con Pichardo se haga en Malargüe, mi casa y ante mi gente", comentó el ex campén mundial minimosca y mosca de la AMB, Juan Carlos Reveco.En la pelea de semifondo estarán los dos consagrados en el ámbito nacional y de proyección al exterior: Leandro Esperante (15-6-0, 11 KO), y Alan Luques Castillo (18-5-0, 8 KO), a seis asaltos, en peso supergallo.En una de las peleas complementarias de este viernes, se producirá el debut rentado de una gran promesa de nuestro boxeo: Brian Núñez. El ex integrante de Los Cóndores, y con tres temporadas en la WSB (World Series Boxing), se mide con otro talentoso mendocino: Gianfranco Bracamonte (3-1-0), a cuatro saltos, en la divisional ligero."Tengo mucha confianza para el debut, y si bien estoy ansioso, no tengo nervios. Estar en Los Cóndores me sirvió de mucho aprendizaje", confesó el Chocolatito Núñez.