El descargo de River

El vicepresidente Matías Patanián encabezó la comitiva de River que realizó el descargo ante Conmebol por los casos de doping de Lucas Martínez Quarta y el uruguayo Camilo Mayada, quienes también tomaron parte de la misma.



El encuentro en el tercer piso de la sede ubicada en Luque, en las afueras de Asunción, se realizó por la tarde, y ahí el club "millonario" realizaron "el descargo reglamentario".



"River no tiene nada que esconder y por ese motivo vinimos con todos los estamentos y tratamos de hacerlo con premura, y le agradecemos a la Conmebol que nos haya recibido con rapidez", explicó el vicepresidente de River a la salida de la reunión.



En declaraciones a TyC Sports, Patanian explicó que el club "no quiere especular con ninguna situación", y por eso se apresuraron a estar frente a los encargados de definir la situación de Mayada y Martínez Quarta.



Además de Patanián y los futbolistas involucrados, que viajaron desde Buenos Aires en un vuelo chárter, están el médico del plantel Pedro Hansing, y los letrados Gonzalo Mayo y el brasileño Marcos Motta, quienes representan a River; y Ariel Reck (quien patrocinó a la AFA ante FIFA en el caso Lionel Messi), del lado de Martínez Quarta.



Patanian evitó pronunciarse sobre lo que podrá decidir la Conmebol en los casos de los jugadores involucrados y cuál sanción podría caberles.



"No hay ningún incidente abierto por ahora. Se habló mucho en la prensa, se manoseó mucho y ahora hay que respetar los tiempos", sentenció el dirigente.



Los jugadores Mayada y Martínez Quarta -suspendidos de manera provisoria- no podrán estar ante Guaraní, el martes próximo en Paraguay por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores.