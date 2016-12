El dólar subió seis centavos tras el triunfo de Trump

El dólar avanza seis centavos este miércoles a $ 15,30 en agencias y bancos tras el triunfo del Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.



El billete se mueve en sintonía con el segmento en el que operan los bancos y agentes del comercio exterior, donde el tipo de cambio rebota diez centavos a $ 15,09 tras haber quebrado ayer el piso de los $15 por primera vez en dos meses.



El mayorista cedió ayer ocho centavos a $ 14,99, en otra rueda con fuerte tendencia vendedora y una débil demanda, antes de que el Banco Central decidiera recortar la tasa después de mantenerlas congeladas durante seis semanas.



En entidades financieras y casas de cambio, en tanto, el billete descendió dos centavos a $ 15,24, su menor cotización desde hace casi dos meses.



Con un ojo puesto en los comicios de en EEUU, los inversores se mantuvieron oferentes desde el inicio de la jornada sin que en ningún momento el tipo de cambio tuviera la más mínima chance de recuperación, consignaron en el mercado. Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, indicó a ámbito.com que "el flujo de ingresos tiende a mantenerse fuertemente positivo durante los próximos meses, razón por la cual es poco probable que haya una reacción brusca en el tipo de cambio".



El martes, los inversores locales estuvieron atentos a la habitual licitación de Lebac donde el BCRA efectuó un recorte de 50 puntos básicos en las tasas, que se ubicaron en el 26,25% a 35 días. La reducción, esperada por el mercado, fue fundamentada por las "expectativas de inflación para el año próximo", que "bajaron levemente", explicó el Central.



Además, la autoridad monetaria dijo que tuvo en cuenta para el recorte "una reducción mayor en las expectativas a 12 meses, debido, en parte, a que quedó atrás el incremento transitorio de la inflación de octubre asociado al precio del gas".



Más allá de la cuestión interna, la plaza también centró su atención en los comicios presidenciales de EEUU. Durante la jornada, analistas advirtieron que una sorpresa en las elecciones (esto es, una victoria del candidato republicano) podía provocar una corrección del tipo de cambio, tal como sucedió en junio ante el inesperado Brexit. En esa ocasión, la moneda se disparó más de un peso en sólo tres jornadas (de $ 14,54 a $ 15,43).



Sin embargo, con el correr de las horas, esa cautela se fue desvaneciendo debido a que comenzaron a conocerse algunos sondeos que acercaban a Clinton a la Casa Blanca. De todos modos, el final era incierto en el epílogo de la rueda.



En este contexto, el volumen del mercado aumentó sólo un 10% a u$s 326 millones debido a que los agroexportadores están liquidando por debajo de los u$s 80 millones y los bancos y empresas se sumaron a vender divisas solo por la necesidad de pesos para invertir en letras del BCRA.



Por su parte, el blue retrocedió cinco centavos a $ 15,42 según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" se hundió 11 centavos a $ 15,05, mientras que el dólar Bolsa descendió seis centavos a $ 15,03.



En el mercado de futuros ROFEX, donde se operaron u$s 460 millones, más del 40% fue en "roll-over" de noviembre ($ 15,255) a diciembre ($ 15,565) con una tasa implícita de 23,9% TNA. El plazo más largo pactado fue agosto, que cerró a $ 17,48 (21,1%TNA), dijo ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas internacionales aumentaron u$s 380 millones y finalizaron en u$s 38.072 millones.



Fuente: Ambito