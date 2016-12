El escalofriante audio de un cura en el que admite haber abusado de menores

Está procesado por abuso sexual a dos adolescentes desde septiembre pasado. Los delitos por los que se lo encausó se remontan al año 2013. Además le entablaron un embargo por $20 mil. La Justicia de San Rafael probó la veracidad de las acusaciones. Pero el cura Fernando Yañez quedó libre tras el pago de una fianza y continuó al cuidado de menores en el hogar San Luis Gonzaga, de Monte Comán.



La jueza Paula Arana fue quien dictó la resolución en contra del cura en la causa que se le inició en abril en 2014 por la denuncia penal presentada por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF). Los cargos fueron por "abuso sexual simple" agravado por estar "encargado de la guarda" de las presuntas víctimas y "por ser ministro de culto".



En las últimas horas se conoció a través de Canal 7 de Mendoza un audio revelador de los delitos por los que Yañez fue procesado. En la grabación se escucha a otros dos internos que interpelan al sacerdote por haber manoseado a dos adolescentes cuando dormían.



"Yo lo ví Padre cuando se sacó la ropa, yo ví que le tocaba el traste, tuve que hablar porque la situación no da para más, nadie lo está juzgando pero si le pinta eso, si le gustan los hombres usted deje los hábitos", comienza pidiéndole uno de los internados a Yáñez en la grabación. Y lo que viene a continuación deja al cura en una posición muy comprometedora.



"Uno está saturado y revienta por algún lado" responde el cura a lo que su interlocutor lo reprende al decir que se trata de "chicos" que están a su cuidado. Yáñez inmediatamente dice: "tiene 18 años no es un chico, y he pedido que me los saquen, que los alejen de mí porque padezco tanta presión y amarguras, que ya no soporto más".



"Tuve que hablarle padre porque le tocaba el traste cuando él estaba durmiendo, yo lo ví, usted lo estaba manoseando", lo vuelven a acusar a Yáñez. "Usted dice que hay que controlarse pero usted no se controla".



Yáñez en todo momento parece minimizar la gravedad de las acusaciones y luego continúa sus respuestas sin el decoro que debería guardar un prelado.