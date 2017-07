El flamante DT de la Selección, lució nuevos tatuajes

Jorge Sampaoli se metió de lleno en el mundo de los tatuajes y transformó sus brazos con diseños relacionados al rock nacional. Hace unas semanas, el entrenador casildense exhibió durante un entrenamiento de Sevilla sus nuevas tintas y sorprendió a los aficionados. Al que ya tenía en el bíceps, amplió hasta la muñeca en ambos brazos.

tatoo1.jpg

"Oktubre", el disco icónico de Los Redondos cubre el antebrazo derecho hasta la muñeca y en el izquierdo los logos de Don Osvaldo y Callejeros, ambas bandas lideradas por Patricio Fontanet, amigo del flamante técnico del seleccionado argentino.

Los discos "Escultura" y "Presión" ya estaban tatuados sobre los bíceps del DT de amplia trayectoria, con logros en la Universidad de Chile (cuatro torneos locales consecutivos y una Copa Sudamericana), el seleccionado chileno (campeón de la Copa América 2015) y elevando nuevamente a Sevilla en los puestos de vanguardia en España.

tatoo2.jpg

tatoo3.jpg

"No me voy por plata ni como un mercenario. Si me voy, es a la selección de mi país", dijo Sampaoli en su última conferencia de prensa en Sevilla, luego de haber recibido silbidos de parte de los hinchas en el Sánchez Pizjuán.

El entrenador de 57 años se despidió de Sevilla luego de golear por 5-0 a Osasuna por la última fecha de la Liga de España, cerrando una gran temporada que dejó a los andaluces en la cuarta posición con 72 puntos, la segunda mejor marca de su historia, con clasificación a la fase previa de la próxima Champions League.

tatoo4.jpg

"Terminamos ganando la segunda liga, que es la que nos competía cuando arrancamos", afirmó el Zurdo sobre el cuarto puesto obtenido, detrás de Real Madrid, Barcelona y Atlético Madrid, previo a su desembarco en el seleccionado argentino.

El tatuado Sampaoli ya brindó su primera lista con sorpresas como la inclusión del rosarino Mauro Icardi y las ausencias de Sergio Agüero y Ezequiel Lavezzi.

Fuente: La Capital de Rosario.