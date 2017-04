El funcionario que renunció el martes acusó de "autoritario" a Aranguren

El secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, acusó de "autoritario" al ministro de Energía, Juan José Aranguren, tras presentar su renuncia en medio de fuertes críticas a la forma de gestionar de su jefe, trascendió.



Tras 15 meses de trabajar en el equipo de Aranguren, Sureda renunció tras una compleja relación con el jefe de la cartera, que se fue complicando cada vez más.



"Si usted cree que la libertad ajena es un bien transable, que usted puede arbitrar a su gusto, debo decirle que no estoy de acuerdo", sostuvo el renunciante en su dura carta.



Le advirtió, además, que "jamás podrá usted gestionar con éxito sin un equipo y sin confianza ni respeto, no hay equipo".



"No soy hábil en política y sospecho que usted tampoco lo es", sostuvo Sureda, quien ya había intentado renunciar en diciembre pasado, luego de que se conociera una denuncia en su contra de la diputada nacional Elisa Carrió por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y por posibles beneficios a empresas en las que trabajaron antes de llegar al Gobierno.



Además de Sureda, la denuncia incluía también a Pablo Popik (subsecretario de Refinación y Comercialización) y Luis Barile (director nacional de Gas Licuado de Petróleo). Sureda, ex ejecutivo de la petrolera Pan American Energy (PAE), desde el comienzo de su gestión había mostrado discrepancias sobre las políticas públicas que se aplican en el sector energético, decididas por Aranguren.



La posible compra de estaciones de servicio de la petrolera Shell, por parte de YPF, habría colmado su resistencia a permanecer en el cargo.



Esa probable compra de la petrolera estatal perjudicaría la expansión de la empresa Exxon Energy, perteneciente al grupo Bridas, que viene realizando inversiones para crecer en el mercado de comercialización de combustibles.



En su carta, Sureda reconoce esas diferencias con el ministro al señalar que "con el paso del tiempo fui sintiendo que cada vez estábamos más lejos", porque, según denuncia, "la diversidad de opiniones es un problema muy difícil de resolver" para el ministro.



Agrega que "la distancia entre mis convicciones y su estilo de gestión llegó a ser tan grande que me enfrenté a un dilema: o mis convicciones o su autoritarismo". "Si usted cree que la libertad ajena es un bien transitable que puede arbitrar a su gusto, debo decirle que no estoy de acuerdo", escribió en una las partes más duras de la carta de dimisión.



Sureda termina advirtiéndoles al ministro que "jamás podrá Usted gestionar con éxito sin un equipo. Y sin confianza ni respeto no hay equipo", cerró, quien presentó su renuncia indeclinable al puesto al que fue convocado por el presidente Mauricio Macri.