El gobierno admitió que "a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes" pero aseguró que se evitó una crisis mayor

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, admitió que "a mucha gente le cuesta llega a fin de mes", pero subrayó que si no se hubieran tomadas las medidas que el Gobierno implementó desde que asumió, "le hubiera costado llegar al día 15".



"Yo comprendo la ansiedad, porque a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes. Pero si no hubiéramos tomado las medidas que adoptamos, le hubiera costado llegar al día 15. Se evitó una crisis mayúscula en la Argentina", aseguró Dujovne al portal Infobae.



El ministro explicó que "en una primera etapa la recesión fue bastante fuerte y cayó el empleo", pero afirmó que "desde agosto la inflación está bajando y hay aumento de empleo en el sector privado, a un ritmo de 20.000 o 25.000 puestos por mes".



"Todo este proceso hará que en los próximos meses se empiece a sentir la recuperación. Los salarios reales están creciendo contra los trimestres anteriores, vemos una recuperación de las exportaciones de la mano de la cosecha y también nos ayudará la estabilización de Brasil", sostuvo el titular de la cartera de Hacienda.



Asimismo, estimó que "el consumo también se va a recuperar porque es consecuencia de la baja de la inflación y la mejora del poder de compra de los salarios".



En ese sentido, indicó que "en las cifras agregadas se ve algún repunte, aunque es lento", y puntualizó que "el desafío es no apelar a la magia, no buscar atajos y generar una recuperación que sea sostenible por muchos años".



"Vamos a empezar a ver una reducción de la pobreza este año. Por efecto de una economía que crece, crea empleo, más la disminución de la inflación, bajará la pobreza", aseguró el ministro.



Dujovne también sostuvo que "estamos asistiendo a una revolución en el mercado de créditos hipotecarios en la Argentina", y precisó: "Ya estamos en el orden de $ 1.500 millones de créditos por mes y no me extrañaría que lleguemos a fin de año a unos $ 5.000 millones mensuales en créditos hipotecarios".