El gobierno frenó el aumento en las prepagas y las empresas amenazan con no dar el bono de fin de año

La marcha atrás en el aumento de 6% en las cuotas de la medicina prepaga, que había sido autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud, puso a ese sector que atiende a cinco millones de personas en estado deliberativo.



Fuentes empresariales ligadas a las prepagas confirmaron que habrá reuniones este fin de semana largo con la intención de solicitar un encuentro urgente con el gobierno para advertir sobre la complicada situación del sector, y advirtieron que en estas condiciones no podrán pagar el bono de fin de año.



Más de 25 cámaras de todo el participarán de los encuentros a puertas cerradas y a semana próxima podría haber un pronunciamiento público.



Alertaron que la marcha "pone en riesgo el pago del bono de fin de año a los trabajadores del sector, que ya estaba acordado".



"Es preocupante. La Superintendencia va para un lado, la secretaria de Comercio para otro. En el medio hay miles de familias que trabajan y viven de esto", se quejó ante NA el referente de una de las principales prepagas del país.



La polémica se desató luego de que a Subsecretaría de Comercio Interior aclaró que "no existe ninguna resolución" que autorice subas en servicios de medicina prepaga a partir del 1° de enero, algo que las prepagas daban por hecho por la Superintendencia de Servicios de Salud se lo había prometido.



Más malestar provocó un comunicado oficial en el cual se advirtió que "la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor señaló que las notificaciones que reciban los usuarios de medicina prepaga no tienen validez".



Entre las compañías de medicina privada afectadas se anotan Swiss Medical, Medicus, OSDE, Galeno, Luis Pasteur, Omint, y Medifé; los hospitales Alemán, Italiano y Británico; el Sanatorio Finochietto, Dupuytrén, Osmecom y Accord Salud, entre otras.



Las cuotas de la medicina prepaga aumentaron por última vez un 9% en octubre y acumularon, de ese modo, un incremento del 42,6% durante este año