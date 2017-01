El Gobierno lanzó sistema de información "on line" sobre precios de combustibles

El Gobierno creó hoy un sistema de información "on line" de los precios de combustibles, con el fin de "facilitar a los consumidores los datos precisos" sobre los valores de naftas, gasoil y GNC.



A partir de una resolución del Ministerio de Energía publicada en el Boletín Oficial, quedó conformado el "Sistema en línea de información de precios de combustibles en surtidor", en el ámbito de esa cartera.



Este mecanismo -según el texto oficial- es "parte integrante del Sistema Unificado de Información Energética, a través del cual los titulares de bocas de expendio de combustibles líquidos, deberán presentar la información relativa a precios de comercialización minorista dentro de las ocho horas de producida una modificación en el precio".



La medida abarca a las naftas, al gasoil y al GNC, y la información suministrada será publicada por Energía mediante medios electrónicos y será de acceso público para el consumidor.



Asimismo, el Ministerio estableció un canal de denuncias accesible a los consumidores para denunciar "la falta información, la inconsistencia entre los precios informados y los precios verificados en las bocas de expendio".



Además, advirtió que en caso de comprobarse la venta de combustible a un precio diferente al registrado en el nuevo Sistema, el operador será pasible de sanciones.



El Poder Ejecutivo explicó que si los consumidores detectan que el precio establecido en la boca de expendio no se condice con el informado por el expendedor, "corresponde habilitar un canal de comunicación donde los consumidores puedan hacer llegar la denuncia respectiva".



En la resolución, Energía aclaró que "las variaciones diarias que pueden experimentar los precios de los combustibles líquidos y el gas natural comprimido expendidos al público no son inmediatamente conocidas por la autoridad de aplicación, ni por consumidores, actores de la industria o el público en general".



"En ese sentido, corresponde establecer un canal de información que tenga como finalidad dar a conocer la variación del precio de los combustibles líquidos y el gas natural comprimido de manera inmediata y directa de parte de los expendedores", añadió.



Además, resaltó que "la disponibilidad de datos públicos en condiciones adecuadas para su uso y reutilización, constituye un elemento esencial para la transparencia en la gestión administrativa".



También, subrayó que "a los fines de facilitar a los consumidores los datos precisos sobre los precios actualizados de los combustibles, resulta conveniente contar con los medios necesarios para brindarles acceso directo e inmediato a una información amplia, cierta, clara, veraz y detallada de los precios vigentes en tiempo real".