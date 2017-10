El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, afirmó hoy que está "garantizada" la transparencia del comicio del próximo 22 de octubre y adelantó que el escrutinio será más rápido que en las Paso. "Cuando pasen las elecciones vamos a retomar la discusión por la reforma electoral ", advirtió para elogiar el sistema de boleta única.





En diálogo con "Procopio 830" de La Ocho dijo que cree que el escrutinio será más veloz "porque agregamos más centros de transmisión y más escaners para recibir los telegramas y evitar que se congestione el sistema". Además remarcó que hay menos listas y eso también colaborará para que sea más sencillo.

"Vamos a insistir con la boleta única electrónica que da agilidad y exactitud en el resultado ya que da posibilidad de un conteo electrónico y un conteo manual. Es una reforma que quedó pendiente y se tratará después de la elección"





Respecto a si hay una decisión de ingresar telegramas de acuerdo a los distritos a los que pertenecen, dijo que "la carga se da a medida que van llegando las imágenes de los telegramas, eso está controlado por los fiscales informáticos de los partidos, no hay posibilidad de manipulación", aseguró.





Pérez señaló que "hubo un proceso transparente" en la anterior elección de agosto y recordó que "el escrutinio definitivo prácticamente no tuvo diferencia del provisorio, en el de Buenos Aires hubo diferencias naturales puesto que había quedado el 4 por ciento de telegramas sin escrutar. No hubo irregularidad sino una enorme paridad. Incluso, más allá del planteo mediático, no hubo denuncias formales ni siquiera de Unidad Ciudadana".





También se refirió a las amenazas de bomba que podrían poner en jaque la elección. "Si eso ocurriera hay un protocolo, y también vamos activar la sanción penal que es alta y sería agravada si provoca la interrupción de un proceso eleccionario", manifestó.





Ante la posibilidad de la reforma electoral, el funcionario expresó que "está en discusión" la ley que por ahora "está trabado en el Senado".





"Es un sistema arcaico, lento y otras provincias nos han demostrado que el sistema de boleta única electrónico es más ágil, claro, no hay posibilidad de robar boletas. Ha funcionado muy bien en Salta, en Chaco, en ciudad de Buenos Aires, en localidades de Córdoba. Vamos a insistir en eso que da agilidad y exactitud en el resultado ya que da posibilidad de un conteo electrónico y un conteo manual. Es una reforma que quedó pendiente y se tratará después de la elección", agregó.





En relación a la boleta única de papel como se utiliza en Santa Fe dijo que "no lo descartan" pero que cree que es mejor la boleta única electrónica.





"Es una mejor opción el sistema de boleta única en papel que lo que tenemos actualmente, si pudiera ser electrónico creemos que le agrega exactitud al resultado ya que es un modo que se agrega al conteo manual", explicó.





Desde las 21 se comenzarán a publicar resultados y la web se actualizará cada 5 minutos. "Hay que ser pacientes", pidió.