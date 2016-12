El Gobierno oficializó el pago de un bono de fin de año de hasta $3.500 para estatales nacionales

El Gobierno oficializó hoy la decisión de pagar un bono de fin de año de entre 2.000 y 3.500 pesos a los trabajadores de la administración pública nacional.



Se trata de "una bonificación extraordinaria no remunerativa ni bonificable" acordada el 10 de noviembre por los ministros de Modernización, Andrés Ibarra, y de Trabajo, Jorge Triaca, y el titular del gremio estatal UPCN, Andrés Rodríguez, recordó el decreto 1240/2016, publicado en el Boletín Oficial.



En ese marco, se detalla que la medida fue dispuesta "en la búsqueda de preservar el valor adquisitivo del salario en el contexto del proceso de ordenamiento en que actualmente se encuentra la economía nacional".



De acuerdo a lo acordado, el personal comprendido en el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) de los niveles E y F percibirá la suma de $ 3.500; los de nivel D, $ 3.300; del C $ 3.000 y los de los niveles A y B, $2.000.



En el decreto se aclara que esos montos "se abonarán un cincuenta por ciento (50%) con las remuneraciones del mes de diciembre de 2016, y un cincuenta por ciento (50%) con las remuneraciones del mes de enero de 2017".



Asimismo, se indica que "para el personal que no pertenezca al Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) y se encuentre comprendido en la Ley Nº 24.185, la bonificación se aplicara según los parámetros establecidos en las clausulas anteriores y de conformidad con los sistemas escalafonarios y de carrera por los que se rijan a la fecha".



Finalmente, el texto señala que "quedan excluidos de la presente bonificación extraordinaria: los funcionarios políticos, extraescalafonarios, autoridades de organismos descentralizados de todas las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional".



La medida que oficializa la entrega del bono para los estatales lleva las firmas del presidente Maurico Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros Ibarra y Triaca.