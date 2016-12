El Gobierno sale a buscar fondos y puso en venta varias sedes diplomáticas

El Gobierno nacional autorizó hoy la venta de las sedes diplomáticas argentinas en Washington, Brasilia y Bogotá, entre un total de más de treinta de inmuebles que dispuso enajenar.



La medida se adoptó a través del decreto 1064 publicado hoy en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.



Según se indicó, en el caso de las sedes diplomáticas, la Cancillería expresó "la necesidad de vender una serie de inmuebles en el extranjero" que "ya no pueden ser utilizados por encontrarse con elevados niveles de deterioro, haber perdido funcionalidad, estar ubicados en lugares inconvenientes o requerir elevados costos de reparación".



Se dispone así la venta de la residencia oficial de la Embajada argentina en Estados Unidos junto con otros tres inmuebles en Washington, las oficinas de la Embajada argentina en Colombia y la residencia oficial de la Embajada argentina en Brasil. También un inmueble en Montevideo y otro en Colonia del Sacramento.



Por otra parte, se ponen a la venta once inmuebles en la capital, diez en la provincia de Buenos Aires, uno en Rosario, dos en Córdoba y uno en la localidad jujeña de Palpalá.



En otros casos se trata de una serie de inmuebles que "se encuentran en condiciones de ser enajenados, por haber sido desafectados del servicio al cual estaban asignados, en razón de resultar innecesarios para la gestión a su cargo".



La norma sostuvo que "mantener ociosos" los inmuebles implicaría "desatender intereses prioritarios" del Estado nacional y que "las operaciones que se impulsan no sólo constituirán una fuente de ingresos para el Tesoro nacional, sino que además generarán un impulso en la economía al reactivar diversas actividades productivas, lo que redundará en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población".



Ahora la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá avanzar con las ventas ordenadas.