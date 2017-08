El gobierno venezolano anunció que aplastó un levantamiento militar

levantamiento militar venezuela

El dirigente chavista Diosdado Cabello anunció hoy que las Fuerzas Armadas venezolanas sofocaron un levantamiento de un grupo de oficiales y suboficiales en Valencia, una ciudad ubicada a unos 170 kilómetros al oeste de Caracas, y ratificó la "absoluta normalidad en el resto de las unidades militares del país" y "el control del Fuerte Paramacay", el cuartel sublevado."En la madrugada atacantes terroristas entraron al Fuerte Paramacay en Valencia, atentando contra nuestra FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana). Varios terroristas detenidos", escribió en su cuenta de Twitter"Luego del ataque terrorista al Fuerte Paramacay, se activaron planes de defensa, despliegue de tropas, para garantizar la seguridad interna", agregó el dirigente."Nuestra FANB actuando con máxima moral en defensa de su Honor, de la Paz, y de la Patria ha controlado la situación, seguiremos informando. (...) Absoluta normalidad en el resto de las unidades militares del país, quienes sueñan con lo contrario se estrellarán con la moral de la FANB!!", apuntó.El gobierno venezolano también publicó en internet un video que muestra el presunto sublevamiento militar.En la grabación se puede ver a unos 20 hombres vestidos de militares con armas largas, liderados por el vocero del levantamiento, un hombre que se identifica como "capitán Juan Caguaripano" y "comandante de la operación David Carabobo"."Nos declaramos en legítima rebeldía (...) para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Esto no es un golpe de Estado, es una acción cívica-militar para restablecer el orden constitucional, pero más aún para salvar al país de la destrucción total, para detener los asesinatos de nuestros jóvenes y familiares", afirmó el vocero del levantamiento mirando a cámara.El anuncio oficial de un levantamiento militar fallido alimentó el clima de tensión y polarización política que se vive en el país, después de meses de protestas, represión y violencia callejera, y tras una jornada marcada por la suspensión de Venezuela en el Mercosur y la remoción de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ordenada por la polémica Asamblea Nacional Constituyente, que comenzó a funcionar el sábado y reunió el rechazo de Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de la región.Desde Estados Unidos, uno de los primeros en reaccionar hoy al levantamiento militar denunciado por el gobierno venezolano fue el senador y ex presidenciable republicano de origen hispano, Marco Rubio, quien calificó a los sublevados como "militares rebeldes" y acusó a la Guardia Nacional de haber "reprimido a los civiles que salieron con las manos en alto y cantando el himno nacional en su apoyo".En su cuenta de Twitter, Rubio acompañó su denuncia con un video en el que se ve a civiles cerca del cuartel que habría sido el epicentro del levantamiento de esta madrugada. Los civiles tienen las manos en alto y cantan el himno, pero no se ven escenas de represión.Cabello no tardó en responderle al senador estadounidense por la misma red social."Marco Rubio, alias @marcorubio, lo peor de la política imperial, aparece como el defensor de los terroristas que atacaron Fuerte Paramacay", sentenció el dirigente chavista y agregó: "El primer personaje que sale a defender el ataque terrorista es @marcorubio, ya sabemos de dónde viene todo, serás derrotado una y mil veces".