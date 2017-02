El hombre que murió con su familia en Uruguay era custodio de Estela de Carlotto

Gastón Monti, de 35 años estaba casado con Romina Núñez Quintana y tenían dos hijos: Isabela de 2 años e Ignacio de 8 años. Era policía de la Provincia de Buenos Aires y se desempeñaba como custodio de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.



"Es muy trágico. Es como si fuese un familiar. Me afectó muchísimo", dijo en declaraciones a C5N la titular de Abuelas."Cuando escuché la noticia muy temprano, que hablaba del accidente de una familia, se me vino a la cabeza Gastón porque sabía que estaba allá, pero después quise dejar esos pensamientos feos de lado. Ahora no lo puedo creer", contó Estela.



"Era de mi equipo de custodios. Me afecta muchíismo. Era un muchacho con toda una carrera por delante. En los viajes me contaba que se estaba terminando la casita, que estaba muy feliz con su familia. Es una verdadera pena", agregó.La familia argentina viajaba en un auto marca Toyota, patente PNG 061 y eran oriundos de la ciudad de La Plata.



Según se supo el accidente ocurrió a las 3 de la madrugada, cuando cinco ladrones se fugaban por la ruta 1 tras cometer un asalto, mientras eran perseguidos por la Policía. A la altura del kilómetro 48, el vehículo en el que viajaban cambió de carril e impactó de frente con la familia argentina.



