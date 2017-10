El INADI actuará "de oficio" por los dichos de Bonfatti contra Macri

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) anunció este jueves que "actúa de oficio" en relación a las declaraciones públicas del ex gobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti, quien comparó la llegada al gobierno del presidente Mauricio Macri con la de Adolf Hitler en Alemania.



"El Inadi actúa de oficio ante la gravedad de esas declaraciones que comparan al presidente de la Nación con el líder del nazismo Adolfo Hitler, en el marco de su principal objetivo que es luchar contra la discriminación, la xenofobia y el racismo y promover el diálogo y la no violencia en la sociedad", sostuvo el organismo.



En un comunicado de prensa, recordó que "las campañas electorales deben ser espacios para el debate de ideas en pos de la construcción de una sociedad cada vez más plural, diversa e igualitaria para toda la población".



Los dichos de Bonfatti fueron realizados en un acto que tuvo lugar en el Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario, durante el que el dirigente del Partido Socialista y actual diputado provincial pidió a los santafesinos que piensen su voto, con vistas a las elecciones del domingo 22.



"De joven creía en ese concepto que dice que el pueblo nunca se equivoca, pero se equivocó con Hitler y ahora se equivoca con Macri", aseguró el ex gobernador.



Luego, Bonfatti y tuvo que disculparse ante las duras críticas del oficialismo, que lo acusó de "despreciar la memoria de la Shoá".