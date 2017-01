El juez Lijo aseguró que Parrilli "sabía que había sido escuchado"

El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa en la que fueron dispuestas las escuchas a Oscar Parrilli, se mostró "sorprendido" por la filtración a través de los medios de una conversación telefónica entre el exfuncionario y la expresidenta Cristina de Kirchner, y aseguró que, en el marco del expediente, "ninguna de las partes" había "cuestionado las intervenciones judiciales".



Lijo aclaró que las partes involucradas conocían su existencia porque, según relató, "una de las primera cosas" que hizo el año pasado el abogado del ex titular de la AFI en esta causa fue "no sólo acceder al expediente sino que se llevó copia de los 90 cd´s" con los contenidos de las escuchas a su defendido.



El juez desligó a la Corte Suprema de la intervención de los teléfonos, y dijo que el máximo tribunal de Justicia "habilita los medios para las escuchas pero no tiene acceso a ellas".



Lijo también aseguró que a los 70 días de intervenir los teléfonos de Parrilli "y de otras tres personas involucradas en la causa", se levantaron las escuchas "porque no se encontró nada que fuera relevante para la investigación".



En la misma línea se expresó el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien sostuvo que las escuchas realizadas a Parrilli y a la expresidenta cumplieron con "todos los pasos" legales para su realización, al tiempo que confirmó que los audios los analizó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que luego tomó conocimiento de ellos.



"Fue una escucha ordenada por un juez, en el marco de una causa constituida legalmente, cumpliendo todos los pasos que establecen las normas procesales. Es una escucha legal y que se había considerado útil para la investigación", afirmó Marijuan.