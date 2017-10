El kirchnerismo "no presentó ninguna denuncia" por la demora en las PASO

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que el frente Unidad Ciudadana "no presentó ninguna denuncia" por supuestas irregularidades en la demora en el escrutinio de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) realizadas el 13 de agosto último, y recordó que "el kirchnerismo evitó en el Senado la reforma política", que hubiera permitido un sistema de boleta electrónica.

La ex mandataria dijo ayer en conferencia de prensa que existe "un deterioro de las garantías electorales grave: Los apoderados de Unidad Ciudadana han requerido medidas y no hemos obtenido ni una sola respuesta".



En tal sentido, dijo el jefe de la cartera política que "no tuvimos ninguna denuncia formal, judicial, en la elección de las PASO. Fue quizás de las pocas campañas que se recuerden limpias, tranquilas", en una entrevista que publica hoy Diario Popular.



"Si ellos ahora cambiaron su opinión y es conveniente para la Argentina apoyar la reforma política seguramente en la próxima elección podremos votar de otra manera, incorporando tecnología como hacemos en nuestra vida privada", dijo Frigerio.



Señaló que el Gobierno está "dispuesto a discutir todos los proyectos", al tiempo que asumió que sea cual fuera el resultado de las elecciones son minoría parlamentaria, y seguirán siéndolo luego del 10 de diciembre, cuando asuman los legisladores electos en octubre.



"Somos minoría parlamentaria y vamos a seguir siéndolo aunque nos vaya muy bien en esta elección. Por convicción y por necesidad vamos a poner en debate todos los proyectos que tengamos", resaltó.

Frigerio aclaró que en el proyecto del oficialismo -que tiene media sanción en Diputados- "no hacía mención a un sistema específico de votación".



"No se hacía mención a un sistema específico de votación porque la tecnología si tiene alguna característica es que permanentemente evoluciona, por lo que sólo planteamos la posibilidad de incorporar tecnología, siempre como una propuesta del Poder Ejecutivo que tiene que convalidar la Cámara Nacional Electoral", precisó.



Dijo también que "todos los partidos políticos tuvieron acceso a todo el proceso electoral" y que "los únicos que no aceptaron la invitación fueron los kirchneristas".



En este marco, el titular de la cartera de Interior señaló que desde el espacio liderado por la ex presidenta "mienten" porque "el Comando Nacional Electoral está comandado por el Ejército argentino y compuesto por todas las fuerzas".