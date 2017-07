El Mellizo no quiere sorpresas y define el once para jugar ante Huracán

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, paró este jueves el equipo por segundo día consecutivo con Lisandro Magallán en lugar del lesionado Juan Insaurralde, pero no contó con Fernando Gago por un estado febril, de cara al partido del próximo sábado a las 19.30 ante Huracán, en Parque de los Patricios, por la 26ta. fecha del Campeonato de fútbol de Primera División.



Magallán, de 23 años, formó dupla de centrales con Fernando Tobio y así relegó a Santiago Vergini, que hasta el encuentro frente a Newell's Old Boys de Rosario del fin de semana pasado había jugado todos los cotejos.



A Insaurralde lo operaron ayer con éxito por un desprendimiento parcial aductor mediano derecho y se perderá lo que resta del campeonato.



En tanto, el volante central Gago no se entrenó por un estado febril y vómitos, por lo que está en duda de cara al encuentro contra Huracán.



Su lugar en el mediocampo hoy lo ocupó Fernando Zuqui, pero Barros Schelotto confía en que Gago jugará el sábado en Parque de los Patricios.



El equipo que probó Guillermo hoy fue el siguiente: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Tobio, Magallán y Jonathan Silva; Leonardo Jara, Zuqui, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón y Darío Benedetto.



Boca lidera el certamen con 52 puntos, cuatro más que River Plate (48) que tiene un partido pendiente frente a Atlético Tucumán que se jugará el 31 de mayo.



Más atrás se ubican San Lorenzo (46), Newell's Old Boys de Rosario (45), Banfield (45) e Independiente (44, pero con un encuentro menos), Estudiantes de La Plata (44) y Colón de Santa Fe (44), los otros equipos que luchan por el título.



El equipo de Barros Schelotto lleva once partidos sin derrotas de visitante, producto de seis victorias y cinco empates.



De hecho el único encuentro que perdió fuera de La Bombonera fue en la primera fecha ante Lanús por 1-0 el 28 de agosto de 2016.



Las otras dos derrotas de Boca en el certamen fueron de local: frente a Talleres de Córdoba por 2-1 y contra River por 3-1.



En otro orden el mediocampista Ricardo Centurión -denunciado por su ex novia por violencia de género- trabajó de modo diferenciado por el desgarro que sufrió en el isquiotibial de la pierna derecha en el superclásico ante River.



El plantel de Boca se volverá a entrenar mañana en horario matutino, luego almorzará en el club y finalmente quedará concentrado en el Hotel Madero, a la espera del cruce con Huracán, necesitado por sumar de a tres para engrosar su promedio, en Parque de los Patricios.