El Muñeco está convencido y sueña: "Boca perdió muchos puntos"

El técnico de River, Marcelo Gallardo sentenció que su equipo "ahora le va a dar pelea a Boca por el campeonato" tras el éxito visitante ante Atlético Tucumán por 3 a 1, jugado este miércoles por la noche en el estadio José Fierro, en el compromiso aplazado de la fecha 22 del campeonato de primera división.



"Ganamos el partido que teníamos que ganar, frente a un rival dificil que nos puso a prueba y después de tres días de haber jugado con otro adversario difícil como lo fue Rosario Central", fueron los primeros conceptos del 'Muñeco' en rueda de prensa.



"Fuimos contundentes de entrada y eso nos permitió manejar el juego en el primer tiempo", expuso el entrenador, que en su análisis agregó: "En el segundo tiempo pasamos por distintos estados porque se vino con todo Atlético para descontar, pero al pasar a hacer el segundo gol nos devolvió la tranquilidad".



"Ellos arriesgaron en el segundo tiempo y por momentos lo sufrimos un poco, pero (Augusto) Batalla tuvo un par de intervenciones claves para mantener el cero, claro que el equipo que quiere dar pelea en el torneo, también, debe saber sufrir", comentó Gallardo.



"Nos habíamos puesto el objetivo de sumar en el segundo semestre de la temporada para asegurar la clasificación a la Copa Libertadores de 2018" adujo el técnico riverplatense, al tiempo que reconoció: "Esperábamos que los de arriba nos permitieran descontar puntos y posiciones para avanzar en la competencia", destacó.



"Boca perdió muchos puntos y ahora nos pusimos a un punto, por eso le vamos a dar pelea por título" resaltó quien debe renovar su contrato en diciembre próximo, determinación que correrá por su cuenta ya que el presidente Rodolfo D'Onofrio pretende retenerlo.



"El semestre es bueno, más allá de que se haya ganado más de visitante que de local, se nos vino una racha muy positiva, tanto en el juego como en los resultados, con lo que el equipo logró la confianza que se necesita para jugar estos partidos", indicó el ex volante creativo de River y de la selección argentina, entre otros.



"Nunca vi lo que mostró el hincha riverplatense en Tucumán, por el apoyo que brindó cuando llegamos al hotel y lo que alentó en la cancha, nunca lo vi en otro momento en otro lugar del país", destacó el entrenador, expresando su satisfacción porque "con eso ya se ganó, porque lograr identificar al equipo con el hincha ya es un triunfo", dijo.



"Respecto de la hora del partido con San Lorenzo para el próximo domingo, es un horario el de las 14 al que no estamos acostumbrados a jugar, un poco más y nos ponen a las nueve de la mañana" se quejó Gallardo, quien alegó que "Tal vez se podía haber puesto un poco más tarde, para tener un poco más de descanso, igual vamos a dar pelea" advirtió el DT antes de retirarse.



Por su parte,el delantero Lucas Alario refirió: "Las ocasiones que tuvimos, las convertimos, lo que nos permitió ser contundentes y por eso nos llevamos los tres puntos".



"El apoyo de la gente fue cosa seria, en todas las presentaciones en el país lo sentimos, pero lo de Tucumán resultó conmovedor", expresó el atacante que no podrá estar el domingo ante San Lorenzo por tener que cumplir con suspensión pendiente que tenía por haber jugado esta noche por el artículo 225, lo mismo que el lateral derecho Jorge Moreira. Ambos jugaron por decisión del técnico que optó por ponerlos ante los tucumanos y el defensor paraguayo, justamente, fue el autor del primer gol.



"Era fundamental ganar hoy, ahora no se puede bajar los brazos" agregó Alario, que cerró con que "el haber sido convocado para la selección argentina es muy lindo. Aún cuando me voy a perder algunos partidos del campeonato, que se puso lindo".