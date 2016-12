El Muñeco suspendió la conferencia sin dar motivos y el equipo es incierto

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, confirmó este viernes los 19 jugadores concentrados, pero todavía mantiene en secreto el equipo titular, que podría incluir a Iván Rossi, en una sorpresa respecto a lo que probó durante la semana.



Gallardo, que suspendió la habitual conferencia de prensa de los viernes sin dar motivos, dispuso este viernes algunos movimientos en cancha en el estadio Monumental, pero no una práctica de fútbol, por lo que no se pudo vislumbrar su intención.



En ese sentido, según trascendió en los pasillos de River, la duda pasa por la posible presencia de Rossi, en teoría en lugar de Gonzalo Pity Martínez, para tener mayor contención en la mitad de cancha.



Los 19 concentrados son: Augusto Batalla, Enrique Bologna, Camilo Mayada, Jorge Moreira, Arturo Mina, Lucas Martínez Quarta, Luis Olivera, Jonatan Maidana, Joaquín Arzura, Leonardo Ponzio, Iván Rossi, Nicolás Domingo, Ignacio Fernández, Andrés D Alessandro, Gonzalo Martínez, Tomás Andrade, Sebastián Driussi, Lucas Alario y Rodrigo Mora.



Gallardo probó durante toda la semana con este once inicial: Batalla; Moreira, Maidana, Mina, Olivera; Pity Martínez, Ponzio, Nacho Fernández; D'Alessandro; Driussi y Alario. Pero en las últimas horas se habría mostrado preocupado sobre la generación de juego de Boca con Fernando Gago y Pablo Pérez, por lo que colocaría a Rossi.



El ex Banfield puede ser interior (en ese caso iría Nacho Fernández a la banda) o jugar por izquierda, como lo hizo en el Taladro en algún momento.



El que dejaría su lugar sería Martínez, quien si bien es desequilibrante en ofensiva, suele perder muchas pelotas que podrían dejar mal parado al equipo.



Concentración separada

En tanto, Gallardo decidió que los jugadores solteros queden "guardados" desde este viernes para evitar que salgan por la noche, mientras que los casados o que tengan hijos sí podrán dormir con sus familias.



El plantel volverá a reunirse en pleno este sábado por la tarde para realizar el entrenamiento a partir de las 18 en el estadio Monumental, a puertas cerradas.



El delantero uruguayo Iván Alonso se movió este viernes en forma diferenciada, mientras que el parte médico refirió que Luciano Lollo, Zacarías Morán Correa y Milton Casco continúan con el proceso de rehabilitación de sus respectivas lesiones.