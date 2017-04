El Muñeco tomó una decisión crucial para el partido ante el Emelec

Marcelo Gallardo decidió viajar a Guayaquil con todos los titulares para el partido que River afrontará el próximo jueves ante Emelec por la tercera fecha del grupo 3 de la Copa Libertadores de América.



River encabeza el grupo con 6 puntos, ya que ganó los dos partidos que disputó, seguido por Emelec, Independiente de Medellín y Melgar de Warnes, Perú.



La nómina de convocados es la siguiente: Augusto Batalla, Maximiliano Velazco, Iván Rossi,

Luciano Lollo, Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Jorge Moreira, Milton Casco,

Leonardo Ponzio, Joaquín Arzura, Ignacio Fernández, Ariel Rojas, Gonzalo Martínez, Exequiel Palacios,

Sebastián Driussi, Rodrigo Mora, Carlos Auzqui y Lucas Alario.



No viajarán Nicolás Domingo, el uruguayo Camilo Mayada y el ecuatoriano Arturo Mina, quien por octava vez consecutiva no será tenido en cuenta por el entrenador "millonario", por decisión de Gallardo y tampoco lo harán Denis Rodríguez, Iván Alonso, Enrique Bologna, Marcelo Larrondo y Tomás Andrade, todos con distinta gravedad en sus lesiones.



El plantel millonario se entrenó este lunes en el estadio Monumental y varios jugadores que no actuaron ayer ( Mayada y Lollo) participaron del partido de reserva que River perdió 2 a 1 con Sarmiento.



Divididos en grupos, los jugadores realizaron trabajos regenerativos y ejercicios de fuerza, velocidad y resistencia intermitente. Denis Rodríguez, Alonso y Bologna se entrenaron de manera diferenciada.



El plantel se entrenará este martes desde las 10, en el Monumental, y será a puertas abiertas para la prensa, con posterior rueda de prensa.



River viajaráeste martes a las 19 a Lima, en donde pasará la noche, para seguir viaje a Guayaquil el miércoles a a las 14,50. El regreso está previsto para el viernes a las 10,25 (siempre hora argentina) en un vuelo con escala en Lima.