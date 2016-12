El Papa vendrá a la Argentina en un año no electoral, tal vez en 2018

El legislador porteño Gustavo Vera, allegado directo al papa Francisco , confirmó el motivo por el cual el Sumo Pontífice no pisará suelo argentino en 2017, al señalar que se trata de un año electoral, pero avisó que es "esperable" que visite el país en 2018.





"En la Argentina hay elecciones, en Chile también. Él tiene que visitar la Argentina, Chile y Uruguay. No es un buen momento para venir", explicó en una entrevista con la prensa, dando a entender que el Papa no quiere quedar entrampado en el juego político de los distintos partidos que podrían usar su imagen. No obstante, reveló que "es esperable" que Francisco venga al país en 2018, en marco de una gira que también incluirá visitas a Chile y Uruguay.





Valoró la audiencia que mantuvo el Papa en el Vaticano con el presidente Mauricio Macri, al destacar que se trató del "principio de un diálogo sobre los temas que les interesan a los argentinos", entre los que mencionó "la pobreza y el narcotráfico".





Los principales pasajes de la entrevista son los siguientes:

–¿Se siente cómodo con el título de "vocero"?

–Ese título lo puso Jaime Durán Barba en una nota. Yo no soy vocero, soy amigo. Hablo con Bergoglio desde mucho antes de que fuera Francisco. Construimos una amistad alrededor de la pelea contra la trata, el narcotráfico, el rescate de chicos, la pelea contra la cultura del descarte.





–Con la última visita de Macri al Vaticano, ¿se abre una nueva etapa en el vínculo con el Papa?

–Fue el principio de un diálogo sobre temas que les interesan a los argentinos. Siempre es importante que el Papa se junte con un jefe de Estado.





–¿A qué atribuye la frialdad de la primera audiencia entre ambos?

–Siguiendo los consejos de Durán Barba, el Presidente fue a buscar una foto y Francisco quería diálogo, no una foto.





–Ahora también hubo una foto...

–Pero después de un diálogo sobre pobreza y narcotráfico. Si en aquel primer encuentro, él quería un diálogo, no buscó la manera más apropiada, que era llamándole directamente por teléfono pidiéndole una reunión. Jorge se la hubiera dado.