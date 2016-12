"El partido con Rosario Central es más importante que el Superclásico"

El presidente de River Plate, Rodolfo D'onofrio respaldó y ratificó a su entrenador, Marcelo Gallardo, al afirmar que el "partido con Rosario Central por la Copa Argentina del jueves es más importante que el superclásico del domingo con Boca", porque aquel clasifica a la Copa Libertadores 2017 y representa importantes ingresos económicos y gloria deportiva en un año que podría ser 'sabático' si no superan a los canallas.



"El partido más importante del semestre es contra Rosario Central", dijo Gallardo hace poco y este miércoles que pasó salió D'onofrio a repetir e instalar definitivamente este discurso, considerando además que si gana la Copa Argentina, entonces River jugará la Libertadores durante todo 2017 mientras Boca solamente tendrá como ocupación el certamen local.

"La verdad que como dirigente quiero ganar los dos partidos, pero me parece que el del jueves contra Rosario Central (en Córdoba) es más importante, tanto desde lo económico como desde lo deportivo. Ganar la Copa nos daría marco internacional, porque el campeón clasifica a la Libertadores. En cambio el River-Boca es uno más de la historia, muy importante sí, pero con revancha. El otro no la tiene", remarcó el presidente millonario.



"Y además me da una alegría enorme que vuelva, porque es uno de los pilares fundamentales del equipo, si no es el fundamental", apuntó el titular del club de Núñez.

En cuanto a la recidiva de la lesión de Marcelo Larrondo en la rodilla derecha que obligó a una nueva artroscopía, aceptó D'onofrio que era "algo que estaba dentro de las posibilidades. Tenía un problema y podía tener que recuperarse. Pero dentro de tres partidos lo vamos a tener de vuelta (la recuperación le demandará entonces hasta 2017)".

"Y en cuanto al operativo de seguridad para el Superclásico, eso le corresponde a los organismos pertinentes. Si ellos dicen que necesitamos equis cantidad de efectivos, los respetaremos. Lo que nosotros queremos y pedimos es que haya el máximo de protección para todo el que venga a ver el partido, lo mismo que en el campo de juego con Diego Abal, que es un árbitro importante y ya demostró la capacidad que tiene", indicó.

D'onofrio estuvo presente hoy en un acto desarrollado en el Museo de River (se inauguraron nuevas atracciones del lugar) al que Gallardo le donó un saco que utilizó durante la Copa Libertadores que ganó en 2015, y allí fue donde tomó contacto con la prensa y se refirió también a la continuidad del técnico al frente del equipo.



"Respecto de la posibilidad de que Gallardo se vaya, las dos partes tenemos la decisión unilateral de discontinuar el proceso. En este caso esa será una resolución suya, pero no veo ninguna razón para que, pase lo que pase, no termine el proyecto. Tiene contrato hasta diciembre de 2017, hoy está entusiasmado con el superclásico y con el partido del jueves ante Central", apuntó.

"Y justamente en el partido con Central nos vamos a cruzar con un gran ex jugador del club como Teófilo Gutiérrez, que dejó su nombre en River. Va a ser lindo verlo, pero no va a ser lindo verlo jugar bien", ironizó D'onofrio. "Voy a jugar la final como ellos me enseñaron a jugarlas", había 'avisado' previamente el colombiano.

El Superclásico entre River y Boca se podrá ver en Cana Siete Mendoza, en calidad HD, totalmente gratis.