El presidente de la Lepra reveló por qué eligió a Berti como nuevo DT

Luego del empate de Independiente Rivadavia en Corrientes, el que confirmó que Alfredo Berti será el sucesor de Martín Astudillo fue el presidente azul, Agustín Vila. "Todavía no cerramos lo de Berti, pero es el técnico que más nos gustó. Conoce esta categoría y la de arriba, es un hombre que vive y respira fútbol, creo que lo que se necesita ahora es un tipo que esté pensando las 24 horas en el fútbol y en cómo sacar a Independiente de la zona de descenso. Sólo faltan detalles, ojalá que lo podamos terminar así cuando lleguen los jugadores empiece el nuevo ciclo", comenzó diciendo Vila.

También se refirió a una supuesta lista de jugadores que iban a ser despedidos y aclaró: "De la lista de jugadores que salieron en ese sitio no se va a desvincular a absolutamente a nadie y particularmente a esos, son los referentes del club y son la gente en que yo más me apoyo, la gente en la que hay que confiar en los momentos difíciles y de mucha presión y más que nunca son ellos nos que nos tienen que ayudar. Es una noticia totalmente falsa, no sé por qué, no hay necesidad".

Del partido añadió: "Se podía ganar tres puntos, lo desaprovechamos. No se perdió, arranca a partir de mañana (por el lunes) un nuevo ciclo, así que estamos confiados. Se vienen nuevos horizontes con nuevo técnico, hay que darle todo para que tenga lo mejor en los partidos que quedan".