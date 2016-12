El Ratón Ayala vuelve a la Selección

El presidente del Comité de Regularización de AFA Armando Pérez, reveló este lunes que Roberto Ayala "tendrá funciones vinculadas al seleccionado nacional" y remarcó que Atlético Tucumán "debe ocupar la sexta plaza de Argentina en la próxima Copa Libertadores, porque así lo dice el reglamento".

ayala.jpg



En una extensa entrevista con Télam en Córdoba, una tierra bien conocida por su condición de presidente de Belgrano, también Pérez confirmó que ante "Colombia el partido se va a jugar en San Juan tal como estaba establecido, porque hay un compromiso vigente con una empresa auspiciante".

Y respecto de los seleccionados juveniles, tras el nombramiento de Miguel Micó como jefe de un grupo técnico que se hará cargo de los representativos sub 17, sub 15 y sub 13, quedó pendiente la designación para el sub 20, "que por el momento estará bajo la órbita de Edgardo Bauza".



La intención es que el Patón conduzca al sub 20 en el próximo campeonato Sudamericano de enero, puesto que después de la ventana de noviembre por eliminatorias ante Brasil y Colombia habrá un parate de casi seis meses que lo tendrá más liberado de su función específica con los mayores.



Rolando Bertolini como técnico alterno, Raúl Davis como preparador físico, Roberto Ottaviani como entrenador de arqueros y Rubén Gutman en la tarea de seguimiento y relevamiento de jugadores, serán quienes acompañen en su tarea a Micó.

"Roberto Ayala se incorporará, pero aún no se sabe en qué función", puntualizó durante la charla un locuaz Pérez, que hizo gala de su concisión para no dejar ningún tema librado a dobles interpretaciones.

"Atlético Tucumán es el que debería ocupar la sexta plaza para la Libertadores, porque el reglamento de AFA lo explicita muy claramente", enfatizó.

Posteriormente y tras ratificar que San Juan "está confirmada como sede para el partido ante Colombia del 10 de noviembre", resaltó que en esta oportunidad "se eligió Córdoba para enfrentar mañana a Paraguay porque es una de las mejores plazas para un partido de selección, tanto por logística como por seguridad".

"Estamos reorganizando de a poco todo el fútbol argentino y ello tiene que ver también con la selección. Por eso hablé con los jugadores y les expliqué que esta es una nueva etapa y lo que sucedió por algunas situaciones confusas en la Copa América de Estados Unidos quedaron atrás y no se repetirán", remarcó.

"Y en esto tiene que ver también que cuando se cumpla con todos los objetivos propuestos el Comité deje paso a la elección de un presidente de AFA, algo que trataremos de cristalizar lo antes posible. Hoy nosotros desde adentro sabemos en que situación estamos y reconocemos que nuestra función no es sencilla, porque si así lo fuera no estaríamos cumpliéndola", advirtió.

En este punto aseguró sentirse "respaldado por la FIFA y la Conmebol. Ellas fueron las que me nombraron, y voy a aplicar la reglamentación tal como me lo piden, para así hacer los cambios que hagan falta. Y aunque no seamos muy explícitos, esos ya se están dando".

"Y en cuanto a la Súperliga, tiene que estar dentro de la órbita de AFA, y la propuesta que se hizo giró en torno a ello. Su implementación significaría una mejoría para el fútbol argentino", completó.