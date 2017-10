La selección argentina no pudo ganarle a Perú en La Bombonera y ahora debe ir por el triunfo ante Ecuador a la espera de una serie de resultados que le permitan llegar al Mundial Rusia 2018 . Como muchos hinchas, en las redes sociales los famosos mostraron su disgusto ante la falta de gol, aunque un mensaje en particular se volvió viral.





"Le pido por favor al impostor que ocupa mi lugar al frente de la selección ARGENTINA que ya que me imita, me haga quedar bien", escribió José María Muscari en su cuenta de Twitter. El mensaje acumula 1700 retuits y más de 5 mil me gusta.