El viaje de diputados argentinos a EE.UU para la elección costó unos $340 mil

La organización Poder Ciudadano informó que el viaje de diputados a Estados Unidos para presenciar las elecciones de ese país tuvo un costo de casi 340 mil pesos.



El costo incluyó diez pasajes de avión a los Estados Unidos, por 195.693 pesos y viáticos por tres días para el contingente de diputados por 9.558 dólares. Esos montos fueron los que abonó la Cámara baja para el viaje de una decena de legisladores que viajaron en calidad de "observadores" para los comicios que dieron como ganador a Donald Trump.



Según publicó el diario El Cronista, con pasajes oficiales de unos 17 mil pesos cada uno viajaron los diputados de Cambiemos Karina Banfi, Alicia Besada, María Soledad Carrizo, Alejandro Echegaray, Patricia Giménez, Luciano Laspina, Miguel Nanni; más Alejandro Snopek (Frente Renovador), Guillermo Snopek (Bloque Justicialista) y Cristian Oliva (Frente Cívico por Santiago del Estero).



El boleto de Laspina fue el más costoso (28.117 pesos) pero no le pagaron viáticos, en tanto que sólo uno de los legisladores, Patricia Giménez, viajó en Aerolíneas Argentinas. Otros cinco diputados invitados a la histórica elección no recibieron fondos públicos: fue la Fundación Centro de Estudios Americanos (CEA) la que les abonó los pasajes: el titular del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, su compañeros de bancada Silvia Lospennato y Fernando Sánchez; más los massistas Marco Lavagna y Graciela Camaño.



A nueve diputados les correspondían 354 dólares diarios por el régimen de viajes oficiales para cubrir "no sólo el hotel, sino cualquier otro tipo de gasto en el extranjero", se indicó. Es decir que cada uno de ellos recibió 1.062 dólares por tres días.