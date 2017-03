Elisa Carrió respaldó descuento de sueldo a docentes por el paro y pidió "no reprimir" piquetes porque "están buscando muertos"

La diputada nacional por Cambiemos Elisa Carrió respaldó la medida tomada por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, al asegurar que "está bien" que se les descuente el sueldo a los docentes que realicen paro, al tiempo que pidió que "no reprimir" las protestas con piquetes en las calles porque "ellos están buscando muertos".



"Hay un sindicalismo extorsivo que está destruyendo la escuela pública. La protección a la huelga es que la persona no puede ser despedida, pero no supone nunca el pago de servicios no prestados. Lo que está haciendo la señora gobernadora al aplicar los descuentos va a ir colocando en orden las cosas", señaló Carrió.



En declaraciones a la señal de cable Todo Noticias, la diputada nacional agregó: "Le digo a los maestros que tenemos que hacer un esfuerzo por la escuela pública".



Asimismo, consideró que es necesario "desgastar a los sindicalistas millonarios que se acuerdan de los trabajadores con fines políticos".



Advirtió también que hay "intentos de poner en crisis" al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense Vidal. "El PJ no se aguanta sin el poder y trata de golpear, esta es la lógica", explicó.



Respecto al conflicto social y los cortes en la Ciudad, la diputada nacional advirtió que "no hay que reprimir" las protestas con piquetes en las calles porque "ellos están buscando muertos".



En ese sentido, Carrió reveló que coincide con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y sostuvo que "los violentos se van a agotar por su propio peso".



Por otra parte, reveló que presentará el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por "mal desempeño" de sus funciones, y afirmó que "la Justicia Federal está altamente politizada".



"Voy a proceder a presentar el juicio político por mal desempeño al presidente de la Corte", sostuvo la diputada nacional, que enseguida acusó a Lorenzetti de formar "parte de un sistema de seducción y extorsión permanentemente".



"Si Cambiemos gana las elecciones los jueces no van a tener otra alternativa que hacer justicia", concluyó.