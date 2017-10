Elisa Carrió: "Siempre he sido el problema y la solución"

La candidata que encabeza la lista de Cambiemos para diputados en la Ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió, se describió a sí misma como "el problema y la solución" en la política local, aseguró que en su espacio "no hay obediencia debida" y que "funciona la división de poderes", al tiempo que se mostró a favor de la reelección del presidente Mauricio Macri en el 2019.



En una entrevista que hoy publican los diarios La Nacion y Perfil, Carrió sostuvo que todos quieren verla como "una amenaza" cuando en realidad ha sido "el problema y la solución".



"Yo uso el poder, pero lo detesto. Nadie puede temer, al contrario. Tenemos buenos dirigentes gobernando", añadió.



Consultada sobre la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria, la diputada se expresó a favor de que fuera el aportante quien decida cuando quiere jubilarse, pero dejó claro que no votaría en el Congreso un aumento obligatorio en la edad jubilatoria.



"En Cambiemos no hay obediencia debida y hay división de poderes", explicó la diputada que va por un nuevo mandato en las elecciones legislativas del domingo próximo.



Carrió también se mostró en favor de que Macri pueda volver a postularse en dos años si se cumplen algunas condiciones, y adelantó que iba a trabajar en ese sentido.



"Voy a trabajar para eso, si cumplimos los objetivos que hemos acordado", aseguró Carrió en referencia a una posible reelección de Mauricio Macri en 2019.



Consultada sobre si todos los sectores están incluidos en la lucha contra las mafias que el Gobierno proclama, Carrió respondió: "No, pero los voy a ir incluyendo. Nadie va a quedar impune".



"Estamos trabajando Aduana, que es terrible. Se está tocando narcotráfico. Y yo estoy en la hidrovía", explicó sobre algunos sectores donde se inició ese combate.



También opinó sobre la situación de la procuradora General Alejandra Gils Carbó, al afirmar que "debería renunciar" y que "la corrupción está comprobada".



En opinión de Carrió, "la Cámara de Diputados tiene que resolver cuál es el mecanismo de destitución" de la funcionaria judicial, procesada por la Justicia por la compra del edificio de la Procuración.



La candidata también se refirió a sus declaraciones respecto al paradero de Santiago Maldonado, desparecido el 1 de agosto último durante una protesta en el pu lof de Cushamen, en Esquel, en el marco del debate porteño.



En el debate, Carrió dijo que existía "un 20 por ciento de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile".



"Yo rezo y también investigo, porque quiero que aparezca con vida. A la Argentina le gustan los muertos. Yo amo la vida. No voy a ser quien garantice la impunidad", aseveró.



Explicando sus dichos señaló: "Quise decir que hay una mínima posibilidad. Y yo apelo a esa mínima posibilidad. El Gobierno está colaborando. No hay un expediente claro".