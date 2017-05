En el Día del Trabajo, Macri anunció el "sistema de empalme" y citó a Perón

En el Día del Trabajo, el presidente Mauricio Macri anunció la puesta en marcha del "sistema de empalme" para sustituir planes sociales por empleo subsidiado, en el marco de un acto del Partido Fe y las 62 organizaciones peronistas en el microestadio de Ferro, donde además citó al general Juan Domingo Perón.

"Todos sabemos que después de la crisis 2001 quedó mucha gente excluida y estuvimos de acuerdo en que el Estado le tendiera una mano. Aquel que recibió un plan, lo pensó en términos de ´por un tiempo hasta que consiga trabajo´... Pero pasaron mucho años y siguen en la misma situación", señaló Macri.

Sobre el escenario y acompañado por el sindicalista rural Gerónimo "Momo" Venegas, el Presidente sostuvo que con este programa "todos los que tengan esos planes puedan entrar a trabajar sin perder el plan y las empresas pueden incluir lo que perciban del plan en su salario y facilita que lo puedan contratar".

"¡Vamos a crear trabajo para todos los argentinos!", prometió Macri, que además sostuvo que desde agosto pasado se crearon 82 mil nuevos puestos de empleo formal, aunque esa cifra "es sólo el comienzo, necesitamos ponerle un cero mas".

"Hay un elemento central que un señor nos dijo hace muchos años: que la estrella polar de un país tiene que ser la productividad y ese señor fue Juan Domingo Perón. Y también dijo que cada argentino tiene que producir al menos lo mismo que consume... ¿Nosotros lo podemos hacer no es cierto? ¡Podemos hacer mucho mas que eso!", arengó ante la militancia.

En tanto, la CGT y la CTA fueron duras con el Gobierno. Macri respondió: "No va más el país de los mafiosos"

Con actos separados, la CGT, la CTA y organizaciones políticas y sociales de izquierda conmemoraron este lunes el Día del Trabajo con fuertes críticas al Gobierno de Mauricio Macri por la marcha de la economía, aunque el Presidente se mostró junto a su sindicalista aliado, Gerónimo "Momo" Venegas, y advirtió que "no va más el país de la patota y de los comportamientos mafiosos".

Tras los incidentes de su última convocatoria en el centro porteño, la CGT eligió esta vez un acto más medido en el estadio de Obras Sanitarias, mientras que las dos CTA concentraron frente al Congreso de la Nación, en la "Escuela Pública Itinerante", donde el docente Hugo Yasky descargó su artillería contra la Casa Rosada.

Pese a la división, hubo señales de acercamiento entre las centrales obreras, que coincidieron además en su diagnóstico sobre el rumbo del gobierno y advirtieron sobre las consecuencias del desempleo, los aumentos de precios de la canasta básica y del intento de ponerle "techo" a las paritarias.

"¿Quién puede sostener que con media población con dificultades para llegar a fin de mes se pueda creer en una democracia y en una República? ¿Quién carajo puede sostener que eso es viable en este momento de la historia? Nosotros necesitamos sentirnos ciudadanos plenos, con los derechos que consagra la Constitución pero con los derechos efectivos que se sienten en el bolsillo", planteó el único orador del acto

cegetista, Juan Carlos Schmid.





Pocas horas después y acompañado desde el escenario por los referentes de los gremios docentes, Yasky advirtió que existe en el "horizonte otro paro general, pero hay que construirlo" junto a la CGT y, en este camino, convocó a "recuperar la movilización" ante un Gobierno que "pretende poner de rodillas al movimiento obrero".





"¡Es necesario hacer que el mes de marzo quede chico y por eso debemos convocar a la segunda marcha federal en todo el país y llegar el 20 de junio a la Plaza de Mayo con las banderas en alto!", apuntó, tras advertir sobre la "política de cercenamiento de los derechos laborales y los despidos y suspensiones, en un contexto económico cada vez más deprimido y recesivo y con inflación".





Acompañado por buena parte de su Gabinete de ministros, el presidente Macri tuvo su propia presentación en el marco de un acto del Partido Fe y las 62 Organizaciones Peronistas en el microestadio de Ferro, donde anunció la puesta en marcha del "sistema de empalme" para sustituir planes sociales por empleo subsidiado y se llevó todos los aplausos al citar al general Juan Domingo Perón.





"Cualquiera diría que este es un acto peronista...", bromeó Venegas ante Macri y luego de llamarlo "Compañero Presidente" sobre el escenario, el mismo donde relanzara su campaña electoral para el balotaje de 2015.





Al tomar la palabra y tras un eufórico "Si se puede" que fue acompañado desde abajo del escenario por la militancia, el presidente Macri aseguró que la prioridad de su gestión es "trabajar todos los días para lograr trabajo para todos los argentinos".





"¡Y vamos a crear trabajo para todos los argentinos!", prometió el Presidente, que también volvió endurecerse frente a sectores gremiales y sociales que lo cuestionaron y advirtió: "No va más el país de la ventajita, de la patota o de los comportamientos mafiosos. No me voy a bancar a ningún mafioso que me quiera llevar por delante".





La jornada, además, contó con varios actos de organizaciones políticas, sociales y sindicales de izquierda: mientras los partidos del Frente de Izquierda (FIT) se movilizaron a la Plaza de Mayo con durísimas consignas contra la Casa Rosada, la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa realizaron su propio acto del 1 de Mayo frente al Monumento al Trabajo, donde advirtieron por las demoras en la ejecución del presupuesto comprometido para la emergencia social.





El Obelisco fue el lugar elegido por Izquierda al Frente para realizar su propia concentración: allí, el dirigente del MST Alejandro Bodart sostuvo que "Macri es un felpudo de Trump, pero es un gobierno débil" y que "si se envalentona un poco no es por su acto del 1A, sino por las traiciones de la CGT y la burocracia sindical y por la falsa oposición en el Congreso".