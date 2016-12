En la previa al clásico con el Rojo, Licha López le pegó duro a Racing

El capitán de Racing, Lisandro López, hizo una dura autocrítica antes del clásico frente a Independiente donde asumió el mal funcionamiento del equipo, dijo estar fastidioso dentro de la cancha y evitó culpar a los árbitros por estar a ocho puntos del líder Estudiantes.

"Nos sentimos en falta en cuanto al juego. En lo personal, por momentos me encuentro molesto y fastidioso dentro de la cancha, como a cualquier delantero que no le llega el balón", dijo en conferencia de prensa.

Además, manifestó que la presión en el clásico "es de Racing por jugar ante nuestra gente" y evitó culpar a los árbitros "por el lugar que ocupamos en la tabla".

Ante Independiente, López indicó que "hay que ganar porque es un partido especial" y consideró que "debemos hacerlo si queremos seguir prendidos en el lote que persigue a Estudiantes".

Autocrítico, el capitán reconoció "que no le estamos encontrando la vuelta al juego" y señaló que "el equipo se suele meter atrás en los segundos tiempos".

"Ante Huracán, a los 5 minutos del complemento estábamos defendiendo en el borde del área grande, teniendo el partido en las manos, cuando habíamos hecho lo más difícil que era abrirlo. Pudiendo estar bien parados y manejar la pelota, no lo hicimos. El equipo se va retrasando y Es responsabilidad de todos", aseveró.

En ese sentido, señaló que el "Globo" empató "merecidamente porque estuvo 40 minutos en nuestro campo" y consideró que "tenemos varias cosas para mejorar, entre ellas pararnos más arriba".

"El partido ante Independiente es sumamente importante. Ojalá que tengamos una buena tarde-noche para regalarle a la gente un triunfo", afirmó.

López contó que "en los últimos partidos ni siquiera me llega la pelota cerca del arco rival" y opinó que "no convertir quizás me tenga fastidioso porque siempre quiero lo mejor para el equipo".

"Licha" dijo "que si el equipo estuviera jugando un buen fútbol, no existirían especulaciones sobre el entrenador" y expresó no creer "que un mal resultado le pueda costar el puesto" tanto a Ricardo Zielinski como Gabriel Milito.

"No influyeron los arbitrajes para tener la posición que ostentamos en la tabla. A veces se confunden a favor y otras, en contra. El gol de Huracán fue plancha, pero hubo también dos manos que podrían haber cobrado penal en nuestra contra", cerró.

NA.