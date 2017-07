En la previa al Superclásico, Rodolfo DOnofrio chicaneó al Mellizo

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, chicaneó con la queja del entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, y calificó como "chiste" su pedido de falta de penales cobrados en el campeonato.

"Es un chiste que Boca se queje porque no le dan penales", chicaneó el directivo riverplatense en la semana previa al clásico.

"No tengo dudas de que vamos a ganar el domingo, les tengo mucha fe a los jugadores. He ido como hincha a la Bombonera dudando del equipo pero en este caso no dudo de nada. Voy con fe", apostó, en diálogo con la prensa.

mellizo.jpg Fotobaires.

Por otro lado, se diferenció del DT "Xeneize" y aclaró en referencia al árbitro, Patricio Loustau, designado para el partido: "Nunca hice una critica al arbitraje, el que eligieron es uno de los mejores".

Loustau ya arbitró tres enfrentamientos entre ambos equipos, con dos victorias para Boca (2-0 en 2011 y en 2015) y un empate (0-0 en el 2016)

El árbitro estará acompañado por Diego Bonfá y Gustavo Rossi.

Además de los tres clásicos oficiales, Loustau también condujo el Boca-River del verano 2016, en el que triunfó el equipo de Gallardo por 1 a 0.

El "Millonario" suma 42 unidades, siete menos que su rival, que lidera la competencia, aunque con un cotejo menos (vs. Atlético Tucumán) y aunque es una cita clave para determinar su suerte en el certamen, D'Onofrio avisó: "Nuestro objetivo es ganar la Copa Libertadores y después terminar entre los cuatro primeros en el torneo local. No hay que olvidar que arrancamos el 2017 con 11 puntos menos que ellos".

Finalmente, el dirigente vaticinó un superclásico con "muchos goles por el bien del fútbol".