En un partidazo, Boca le ganó a Racing y es el escolta de Estudiantes

Boca Juniors venció con justicia, y algunos sobresaltos, a Racing Club en La Bombonera por 4 a 2, en el partido válido por la fecha 12 del Campeonato de Primera División, y quedó a tiro de la punta del certamen en la semana previa al Superclásico.

Los goles de Boca fueron convertidos por el defensor Emanuel Insúa, en contra, y los delanteros Walter Bou (2) y Carlos Tévez. En tanto, el atacante Lisandro López fue el goleador del club de Avellaneda.

El club xeneize, que venía de ganar otro clásico, ante San Lorenzo por 2 a 1 en el Nuevo Gasómetro, alcanzó los 25 puntos y quedó a dos del líder Estudiantes La Plata (27). Racing, que llegó entonado por la goleada ante Indepediente, pero no lo demostró en cancha, se quedó con 21 unidades.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto se apoyó en dos jugadores para su buen funcionamiento como Fernando Gago y Tévez, pero también los padeció cuando en un tramo del partido no supo definir el pleito con anterioridad.

Gago tuvo otra tarea aceptable luego de su regreso a la actividad en la fecha pasada. Le dio movilidad y salida limpia al ataque, mientras que el "Apache" se movió suelto y cómodo en la posición de enganche en un primer tiempo que fue muy favorable a Boca.

Sin embargo, el volante central no aportó quite y marca, cuestión que Racing aprovechó en la segunda parte para descontar, y el delantero marró una posibilidad muy clara de gol cuando el partido estaba 3-1 (ST 24min) luego de eludir al arquero Agustín Orión (un ex Boca recibido con aplausos y silbidos).

Los puntos altos de Boca, de buena producción en ataque, pero flojo en la línea defensiva, fueron Tévez y Gago. Bou, con dos goles, completó el podio.

La primera parte fue favorable a Boca que tuvo iniciativa y con el gol en contra de Insúa, en su intento de despejar un centro de Frank Fabra, acentuó la diferencia con Racing, que lució desorientado y desarticulado.

El segundo tiempo fue emotivo. Boca se puso tres goles arriba y cuando parecía que el local se encaminaba a una goleada histórica, una de las tantas entre ambos equipos en el último tiempo, "Licha" López se calzó el traje de héroe para arrimar a Racing en el marcador con los espacios que encontró gracias a las intervenciones de Oscar Romero.

El cuarto gol de Boca, de la mano de Tévez quien le ganó en el cuerpo a cuerpo a Nicolás Sánchez luego de la asistencia de Cristian Pavón y se reivindicó de la situación que desperdició antes, terminó con las ilusiones de Racing que estuvo cerca de un empate con tintes de hazaña.

Boca logró el segundo triunfo en la trilogía de clásicos a la espera del tercero, el próximo domingo, ante River Plate en el estadio Monumental. Su previa es inmejorable: ganó y recortó distancia con el puntero Estudiantes.

Por su parte, Racing retrocedió varios casilleros con respecto a lo ofrecido el domingo pasado en el clásico ante Independiente, dejó pasar la chance de acercase al conjunto platense y en la próxima jornada será local ante Olimpo de Bahía Blanca que está en zona de descenso.

