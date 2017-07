Enrique Szewach: Suba del dólar: "Entre 1945 y 2016, la tasa de inflación de la Argentina fue 80 por ciento anual"

Enrique Szewach - Economista 04-07.mp3

El Economista, Enrique Szewach, habló en #Novaresio910 sobre el modelo de Macri y la suba del dólar , mirá lo que dijoREPASÁ LAS MEJORES FRASESSuba del dólar: "Entre 1945 y 2016, la tasa de inflación de la Argentina fue 80 por ciento anual, en los 71 años. No teniendo moneda, que es la herencia del populismo argentino hace que ahorremos el dólar. Nuestra verdadera moneda es el dólar."-"Cuando se siente que el dólar está barato, la tasa de interés es positiva para las inversiones. La gente cuando siente incertidumbre política, cuando la economía no crece y la inflación no se mueve se compran dólares."AUDIO DE LA NOTA-"La suba no es extraordinaria, estamos volviendo a valores que tenía el dólar. Esto marca la tendencia que la Argentina no tiene moneda."-"No es demasiado preocupante por el momento, el tema es cuando se traslada a precios."- Cuál es el modelo económico de Mauricio Macri: "Primero fue evitar ser Venezuela, a partir de ahí hay que desarmar la bomba del kirchnerismo, el tema de tarifas, liberar el cepo, ordenar la inversión pública y luego generar las condiciones para hacer las cosas, en octubre harán una reforma tributaria, laboral, previsional. Era una economía de amigos antes. Ahora pasamos a una economía de mercado. Hace 6 años que Argentina no crece, aunque la gente no vivió una crisis, por eso las cosas son más lentas. El mundo está en crisis. El modelo de Macri es la normalización de la Argentina."- A qué costo?: "En la economía gratis no hay nada, se paga con impuestos o la inflación."- Siento que pagamos los mismos: "Sí, macro-económicamente es difícil que paguen otros, debemos volv er a la normalidad."