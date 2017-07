Estudiantes de La Plata presentó a su flamante DT

El uruguayo Gustavo Matosas fue presentado como flamante entrenador de Estudiantes de La Plata, en reemplazo de Nelson Vivas, y aseguró que el conjunto "pincharrata" tiene "un ADN similar" al suyo.

"Estudiantes tiene un ADN similar al mío. No vas a dar una pelota por perdida y vas a dejar hasta la última gota de sudor en la cancha. Saber que no hay imposibles, todo depende de lo que trabajes y des en la cancha", afirmó Matosas en la conferencia de prensa como técnico de Estudiantes.

Matosas fue presentado en el predio del club en City Bell y estuvo acompañado por el presidente de la entidad Juan Sebastián Verón.

El entrenador comentó que tiene "experiencia" en su cargo y aclaró que "no es un fútbol sencillo (el argentino)", luego de una experiencia en Cerro Porteño de Paraguay, al que llegó tras su paso por Arabia Saudita y un extenso recorrido en el fútbol mexicano.

Matosas comenzará su tarea en el conjunto platense en el próximo torneo, y dijo que es "un orgullo dirigir una institución con tanto prestigio y con un ADN tan similar al mío".

El DT, quien como jugador estuvo en San Lorenzo de Almagro, explicó que conoce todo del club ya que "el que desconozca la historia de Estudiantes, desconoce la historia del fútbol argentino, sudamericano y mundial".

Sobre su llegada a Estudiantes, Matosas explicó que "lo primero que me hizo pensar en esta posibilidad fueron las distintas charlas con Sebastián por otros temas. Y creo que fue surgiendo por una idea muy similar de lo que es el fútbol y los valores. Es difícil ahora tener a un presidente que era tan bueno jugando".

"No hay imposibles, todo depende de lo que trabajes y hagas dentro de la cancha. Eso es lo que tiene Estudiantes y lo que me gusta a mí. Jugar bien ¿por qué no?, y lo que le interesa a todo el mundo que es ganar", comentó.

En canto a su idea de juego, Matosas indicó: "me encanta que mi equipo ataque todo el tiempo porque está lejos de mi arco, pero no soy suicida. Quiero estar todo el tiempo en campo rival, con la pelota, eso me gusta, pero el rival juega. Tampoco locura. Me gusta hacer todo lo que no hice cuando era jugador".