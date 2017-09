Cristina Kirchner: "Quieren criminalizar a los jóvenes y a los que piensan distinto"

La ex presidente y actual candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, encabezó un acto de campaña en la localidad bonaerense de Ensenada. En un discurso donde hizo hincapié en el conflicto estudiantil de la Capital Federal, la ex mandataria evitó nombrar la toma de colegios pero alentó a los estudiantes a que hagan valer su palabra en los establecimientos educativos.



"No se dejen intimidar por nada, ni por nadie. Que nadie pretenda tener en Argentina jóvenes callados, sumisos y anestesiados. Que nadie los intimide, ni les haga callar la boca. Que no los engañen ni los confundan", les dijo Cristina a los estudiantes que presenciaron el acto.



La ex jefa de Estado no nombró directamente el conflicto que existe entre un grupo de estudiantes y el gobierno porteño por la reforma educativa que pretende llevar adelante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, pero hizo alusión al tema en forma constante.



"Que nadie les diga que son el futuro. Ustedes son el presente. Y como son el presente, opinan sobre el presente y demandan cosas sobre el presente", aseguró. "Es este presente que no nos gusta y nos parece injusto. Este presente donde te quieren cambiar los planes de estudio sin que vos puedas opinar", indicó.



El principal punto del conflicto estudiantil es la puesta en marcha de un sistema de pasantías en el último semestre, del último año del secundario. Mientras el gobierno considera que es la oportunidad para que los jóvenes tengan una experiencia laboral, los estudiantes, que mantienen tomados 29 establecimientos escolares, creen que van a ser utilizados como mano de obra barata en empresas privadas.



"Que no les precaricen la vida y el trabajo. Cuando te dejas precarizar el estudio y el trabajo, te termina precarizando la cabeza y el pensamiento", señaló la líder de Unidad Ciudadana, en un un discurso que estuvo apuntado a los jóvenes y en el que lanzó duras críticas al gobierno de Cambiemos.



La ex jefa de Estado les pidió a los estudiantes que "no se dejen provocar, porque los van a provocar". "Van a querer que cometan errores. Porque van a apuntar a lo que están apuntando, que es criminalizar a los jóvenes, a criminalizar a los que piensan diferente. O a los que piensan. Porque en definitiva, no quieren que la gente piense", sostuvo.



"Chicos ustedes están preparados. Estos adoslencentes que hoy discuten de leyes, que conocen los reglamentos, que le refriegan a los funcionarios los artículos, han sido educados en una Argentina de la que me enorgullesco de haber presidido. En la etapa mas democrática y libertaria de la que se tenga memoria en las últimas décadas", afirmó la ex mandataria.



"No se dejan intimidar, ni asustar. No se dejen ajustar, ni engañar, ni mentir, ni precarizar. Para esto hay que tener un modelo de sociedad. Un proyecto político y económico que vuelva a central en el trabajo el modelo de organización de una sociedad", aseguró. Y agregó: "Estoy segura de que vamos a volver a construir el país de los sueños y los ideales".