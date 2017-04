Ex gobernador de Santa Cruz atribuyó la crisis provincial a la "muy mala" gestión de Alicia Kirchner

El ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta atribuyó hoy la crisis económica provincial a la gestión "muy mala" de Alicia Kirchner al considerar que "si existiera el ahogo financiero al que se refiere la funcionaria, tendría que buscar lograr consensos" con las autoridades nacionales.



"Es muy mala la gestión. Porque si existiera el ahogo financiero que dice Alicia Kirchner se tendría que buscar lograr consensos. Si yo hubiera ganado (las elecciones de 2015), me tendría que sentar con el gobierno nacional como lo hice con (la ex presidenta) Cristina (Kirchner) en su momento", indicó Peralta en radio La Red.



Según el ex gobernador santacruceño, "hay una falta de interpretación de la realidad del actual gobierno provincial" lo que "provoca la parálisis que tiene la jurisdicción".



"Esta impericia lleva a la falta de relación con el gobierno nacional pese a que el ingeniero (el presidente Mauricio) Macri convocó a todos apenas asumió", manifestó Peralta.



Por otra parte, evaluó que si la gobernadora habla "de una provincia quebrada por la herencia -en relación a la gestión de Peralta entre 2007 y 2015- entonces tendríamos que llevar ese argumento al resto del país".



Cuando le preguntaron sobre el aumento de la cantidad de empleados públicos generado durante su mandato, Peralta respondió que "quizás el modelo nacional debería haber acompañado más, induciendo la llegada de energía a la provincia, para que se habiliten otros tipos de empleo".



Peralta, quien aseguró que "para nada" es kirchnerista y se definió como "peronista", consideró "repudiable" el ataque a la residencia de la gobernadora ocurrido el fin de semana pasado, pero dijo que "hay que entender que la gente no la está pasando bien".



"La gente está siendo agredida institucionalmente al no cobrar", añadió.