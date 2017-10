Alejandro Fantino, en su programa Fantino 910 , habló de la inseguridad en el barrio de Palermo y responsabilizó al Gobierno de la Ciudad.





"Esto era así hasta hace dos años, quiero contarle a Horacio Rodríguez Larreta, lo digo con nombre y apellido porque es la única forma que Ejes se lo va a dar, si no digo tres veces Horacio Rodríguez Larreta no le llega la desgrabación. No es una crítica, es decirlo con un dejo de tristeza, se ve que ya no le importa el barrio al Gobierno de la Ciudad, se ve que la explosión de la Ciudad va hacia el sur, se ve que les importan otras cosas a la Ciudad, quedarse con os terrenos de Tiro Federal para hacer torres, se vé que esta barrio les dejó de importar, nosotros que venimos a laburar y la gente que vive acá tiene que vivir acá cuando viene es como si viniera por las carreteras que recorría Mad Max en Mad Max I y II".





"Llegar acá a las dos, tres o cuatro de la tarde, se lo contamos a Rodríguez Larreta o a Andy Freire que pide descuento en el sushi, es como ponerle nitro al auto, han dejado hacer mierda este barrio, ahora están con la cabecita puesta en construir en el tiro Federal, les preocupa más Parque Patricios que este barrio, este barrio está peligroso, te roban, está abandonado, sucio, lo han dejado hacerse mierda a Palermo Hollywood y Soho y ahora es Palermo mierda o Palermo afano para algunos".





"A Andy Freire que es Ministro de Modernización y a Horacio, le pedimos que se vuelvan a preocupar por este barrio por los que vivimos y trabajamos acá (...) Te afanan, te arrebatan, venden falopa por todos lados, es un quilombo a la noche, no hay control de ruidos, sucio, Horacio Palermo también existe, los que hace unos años vinieron a poner productoras o a vivir se van a cansar y se van a ir y acá te van a quedar solo los vendedores de falopa y los que enroñan todo. Espero que tome nota Horacio y que toma nota Andy Freire, el Ministro de Modernización, que el contamos que por acá también hay sushi barato."