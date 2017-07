Daniel Angelici: "Siempre supimos que Centurión generaba problemas. Tratamos de ayudarlo pero no pudimos"

Daniel Angelici - Presidente de Boca Juniors 26-07.mp3

El Presidente de Boca Juniors,Daniel Angelici, habló con Alejandro Fantino sobre Centurión, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESReferido a la decisión que tomaron sobre Centurión:"A mí los socios de Boca me votan para dirigir el club y tomar decisiones, algunas no son fáciles. Las decisiones futbolísticas siempre las tomamos en conjunto de forma consensuada con el Técnico, charlándolo, pensando, cambiando ideas (...) En este caso primó la imagen del club, pesó al institucionalidad del club que quiere estar en los medios por los campeonatos que se ganan, por el trabajo que se hace (...) Fué una decisión del cuerpo técnico co n los dirigentes (...), realmente lo lamento (...) pero a veces hay que pensar más en la institución (...)"Sobre si lo sorprendió la declaración de Centurión:"Hablé con el representante, hablé el lunes a la mañana y el martes a la mañana (..), le desee suerte al jugador (...), tiene una carrera por delante y la tiene que cuidar. No llegamos a hablar ni de contratos ni de cláusulas (...) No fué una oportunidad, fueron varias cosas, va a tener que trabajar con sus allegados y superarlo, es un jugador que interesa (...)"AUDIO DE LA NOTAAcerca de si hubiera sido jugador si no hubiera pasado lo del sábado:"Sí, firmaba el lunes y viajaba ayer.""La carrera del futbolista es corta y él tiene muchas habilidades, tiene que corregir algunas cosas (...)"Referido a si va a buscar a Rom ero:"No hemos hablando de ningún nombre, recién acabo de llegar, en 5 minutos me junto con el cuerpo técnico y empezaremos a hablar (...), veremos alguna alternativa o no."Sobre Vázquez que juega muy bien:"Ya sé que juega bien pero está en el Sevilla."Referido a por qué no si tienen la plata, referido al superávit:"Cerramos en junio con más de 400 millones pero no siempre es solo plata (...), tiene su carrera en Europa, su familia vive allá (...)"Sobre lo sucedido en Conmebol y cómo está su situación:"Me he comunicado con la subcomisión que hizo el dictamen, aprobé el dictamen porque sino no hubiera sido Vicepresidente en Argentina (...), mañana viajo a Paraguay, no tengo ningún proceso ni nunca fuí cuestionado