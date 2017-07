"Tevez en China esta muy bien"

Adrián Rouco, representante de Carlos Tevez, dialogó en Fantino 910 sobre la actualidad del delantero en el fútbol chino.

Acerca de la posibilidad del regreso de Carlos Tevez, Rouco afirmó: "El tiene contrato a 2 años. El primer año terminaría para ellos en noviembre y después tiene 3 meses de vacaciones. El en China esta muy bien; imaginate que son 20 personas las que están con el. familiares, chicos en edad escolar. Los chicos van a un colegio bilingüe. El lo que más se preocupo fue la educación de sus sobrinos y sus hijos; se encargó que el club buscara el mejor colegio."



Audio completo:

ROUCO 31052017

"No es el no pasarla bien, es tratar de adaptarse a un fútbol diferente; un poco más inocente que el de Boca.""Jugo 4 partidos nada más en la liga porque estuvo lesionado"."Hoy te diría que me parece que no volvería; esta bien ahí donde esta, tiene una buena vida, más calmada."