Fernando Gómez: Desalojo violento en la 9 de Julio "Los dialogos son de sordos"

El secretario político de Descamisado, Fernando Gómez, habló con Luis Novaresio por el violento desalojo de la 9 de Julio de un piqueteREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES¿Me cuenta el origen de la agrupación descamisados?- Es una organización que lleva más de 10 año de historia en el peronismo.Novaresio: ¿se referencia con alguna organización de las tradicionales o son independientes?- Somos peronistas.Novaresio:¿ están mas cerca del kirchnerismo, de FLorencio Randazzo, del peronismo ortodoxo de la provincia?AUDIO DE LA NOTA- Hemos sido parte del proyecto político que condujeron Nestor Kirchner y Cristina Kirchner.Novaresio: en relación al desalojo del piquete.- Estuvimos en la charla con los funcionarios que nos habían recibido en el ministerio de desarrollo social. También estuvimos con los jefes de l operativo que nos habían generado un requerimiento de liberar el metrobus que se cumplió. Y cuando estábamos volviendo al ministerio de desarrollo social se realizó la brutal represión.Novaresio: yo comparto que hay una situación económica severa. ¿Pero a esta altura del partido seguir cortando calles genera un efecto en los pares o los que circulan, no deberían ser revistos?- Yo creo que se podían revisar, si no fueran los unicos que tenemos para que nos reciban los funcionarios. La liberación de las importaciones puso en jaque el desarrollo productivo de muchos rubros. Hay dos proyecto de ley que no han tenido posibilidad de tratamiento.Novaresio: ustedes dicen no nos reciben, pero ya estaban negociando.- Es que los dialogos son de sordos. Te dicen que esperes 90 días a que termine las elecciones.Novaresio: no es que cortan porqu e no nos reciben sino porque no les gustan las respuestas que les están dando.- La situación social es grave y llevarse una respuesta negativa.El ENACOM le cortó la radio a unos pibes con discapacidad.Bazan: En relación a la reunión en el ministerio de desarrollo social y acampe- No no estabamos realizando acampe porque ni siquiera pudimos poner una carpa.